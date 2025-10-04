Το απόγευμα αναμένεται να αναχωρήσει το «Σειρήν» από το λιμανάκι της Κ. Πάφου

To απόγευμα αναμένεται να αναχωρήσει το σκάφος «Σειρήν» υπό σημαία Ιταλίας που ελλιμενίστηκε στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου γύρω στις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με λειτουργό της Αρχής Λιμένων Πάφου.

Όπως ανέφερε στο πλοιάριο επέβαιναν οκτώ άτομα εκ των οποίων πέντε Ευρωπαίοι πολίτες όπως από Αγγλία, Ιρλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τρείς πολίτες τρίτων χωρών,( απο Βραζιλία και Μεξικό). Σήμερα αναμένεται να αλλάξει πλήρωμα το «Σειρήν» και συγκεκριμένα θα φύγουν κάποιοι από το αεροδρόμιο και αναμένεται να φτάσουν επίσης σήμερα κάποιοι άλλοι .

Στο σκάφος σύμφωνα με τον λειτουργό της Αρχής Λιμένων Πάφου, έγιναν κάποιες επιδιορθώσεις από Καναδό μηχανικό που επέβαινε του σκάφους, ενώ κάποιοι εκ των επιβαίνοντων σ’ αυτό επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν και να φύγουν.

Ως εκ τούτου αυτοί θα αναχωρήσουν και θα αφιχθούν κάποιοι άλλοι. Στο πλοιάριο μεταφέρθηκαν τρόφιμα, νερό, ρεύμα και καύσιμα. Επίσης σε δυο μέλη του πληρώματος παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτούν σε Νοσοκομείο.

Όπως αναφέρθηκε το « Σειρήν» συμμετείχε στον στολίσκο που επιχείρησε τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας.

Εξάλλου σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής Λιμένων Κύπρου Άνθιμο Χριστοδουλίδη το πλοιάριο επιθυμούσε να ελλιμενιστεί στο Λιμανάκι του Λατσιού , ωστόσο επειδή δεν υπήρχε χώρος στο Λατσί ζητήθηκε να μεταβεί στην Πάφο και μετά από σχετικό έλεγχο όλων των χαρτιών του και των πιστοποιητικών και αφού όλα ήταν νόμιμα δέχτηκαν τον ελλιμενισμό του στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου.

Ο ΓΔ της Αρχής Λιμένων Κύπρου ανέφερε , «έχουμε προβεί σε έλεγχο όλων των εγγράφων και πιστοποιητικών του σκάφους Σειρήν και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η ισχύς τους».