Η αύξηση του κυπριακού νηολογίου πλοίων ενισχύει τη θέση της Κύπρου

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Κυβέρνησης που ήταν η ποιοτική και περαιτέρω ενίσχυση του κυπριακού νηολογίου πλοίων, έχει επιτευχθεί, σημειώνοντας αύξηση τα τελευταία δύο χρόνια που πλησιάζει το 20%, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το βράδυ της Κυριακής σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο με την ευκαιρία του Συνεδρίου ‘Ναυτιλιακή Κύπρος 2025’.

"Αυτό το επίτευγμα σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ενίσχυση της συνεργασίας που πετύχαμε με την πλοιοκτητική κοινότητα της Ελλάδας και των ναυτιλιακών εταιρειών που εδρεύουν στην Κύπρο, αλλά και τη σταθερή στήριξη των Κύπριων πλοιοκτητών" τόνισε ο Πρόεδρος στο χαιρετισμό του.

Πρόσθεσε ότι ένα ισχυρό κυπριακό νηολόγιο πλοίων, ενισχύει τη θέση της Κύπρου στον ναυτιλιακό χάρτη, ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύει και την προβολή της πατρίδας μας σε διεθνές επίπεδο, με πλοία να φέρουν την Κυπριακή σημαία που ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.

"Και αυτό έχει ακόμη περισσότερη σημασία για μάς, ένα Κράτος που εδώ και 51 χρόνια βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή".

Είπε ακόμη ότι αποτελεί ξεκάθαρη πολιτική μας βούληση η περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση του πλαισίου των υπηρεσιών που παρέχουμε στις ναυτιλιακές εταιρείες, έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε πλήρως και αποτελεσματικά στο απαιτητικό πλαίσιο λειτουργίας του ναυτιλιακού κλάδου.

"Εξάλλου, για τη Διακυβέρνησή μας, η ενίσχυση του ναυτιλιακού συμπλέγματος, (του ναυτιλιακού cluster) στην Κύπρο, το οποίο αποτελεί μια ισχυρή βιομηχανία με πολυδιάστατη συνεισφορά, είναι βασική προτεραιότητά μας" σημείωσε ο Πρόεδρος.

Ανέφερε ακόμη ότι τα έσοδα που προκύπτουν από τον κλάδο της διαχείρισης πλοίων, κατά το 2ο εξάμηνο του 2024, ανήλθαν στα 918 εκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 5.28% του ΑΕΠ της Κύπρου, συνεισφορά η οποία σε σχέση με το 2ο εξάμηνο του 2023 σημείωσε αύξηση της τάξεως του 27%.

"Το γεγονός αυτό καθιστά τον κλάδο της πλοιοδιαχείρισης ένα ισχυρά αναπτυσσόμενο παράγοντα της κυπριακής οικονομίας. Την ίδια στιγμή, η αύξηση των εταιρειών που είναι ενταγμένες στο Κυπριακό σύστημα φόρου χωρητικότητας κατά 15% τα τελευταία δύο χρόνια, καταδεικνύει τα πλεονεκτήματα που παρέχει το κανονιστικό μας πλαίσιο, αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν" τόνισε.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ένα ναυτιλιακό cluster δεν είναι μόνο οι εταιρείες πλοιοκτησίας και πλοιοδιαχείρισης, αλλά και όλες οι εταιρίες που προσφέρουν παρεμφερείς υπηρεσίες του κλάδου, και οι οποίες, όπως ανέφερε, παρατηρούμε με ικανοποίηση ότι σταθερά επιλέγουν την Κύπρο ως χώρα εγκατάστασης των δραστηριοτήτων τους.

"Η ενίσχυση, λοιπόν, του ναυτιλιακού συμπλέγματος στην Κύπρο, αποτελεί προτεραιότητά μας και με πολιτικές, όπως είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται αλλά και η ενίσχυση άλλων, όπως για παράδειγμα η μονοθυριδική εξυπηρέτηση (one stop shipping centre), είμαστε πεπεισμένοι ότι θα πετύχουμε να καταστεί η Κύπρος ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τις εταιρείες αυτές" σημείωσε.

Αναφερόμενος στην επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ είπε ότι η ναυτιλία θα αποτελεί μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει την πρότασή της για τη νέα ναυτιλιακή βιομηχανική Στρατηγική της ΕΕ, η οποία θα συζητηθεί στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας.

"Είμαι βέβαιος ότι η νέα αυτή στρατηγική θα επικεντρώνεται στην ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας της ΕΕ, με τέτοιο τρόπο που θα την καθιστά πρωταγωνιστή και θα διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού" είπε.

Η Κύπρος, ανέφερε, θα αναλάβει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας να αναδείξει και άλλες μεγάλες προκλήσεις του κλάδου της Ναυτιλίας, το θέμα της έλλειψης αξιωματικών εμπορικού ναυτικού, τις ανάγκες επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων των ναυτικών, καθώς και την ενίσχυση του πλαισίου που θα επιτρέπει την ισότιμη αντιμετώπιση των γυναικών στην αγορά εργασίας στο ναυτικό επάγγελμα.

"Και σε αυτό το πλαίσιο, αναμένουμε να υιοθετηθεί και σχετική διακήρυξη κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών αρμόδιων για θέματα θαλάσσιων Μεταφορών, που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τον ερχόμενο Απρίλιο" κατέληξε.

Συναντήσεις Προέδρου με ΓΓ ΔΝΟ, Επίτροπο Τζιτζικώστα, Υπουργό Ναυτιλίας Ελλάδας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε την Κυριακή το απόγευμα τον ΓΓ του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού Arsenio Dominguez, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας της Κύπρου με τον ΙΜΟ, καθώς και η παρούσα κατάσταση στον τομέα της ναυτιλίας υπό τη σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων τόσο στην περιοχή όσο και διεθνώς.

Δέχθηκε επίσης ανώτατα στελέχη διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών. Κατά τη συνάντηση του με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Caravel Δρα Harry Banga, ο οποίος είναι και ο Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου στο Χονγκ Κονγκ, σημειώθηκε το ενδιαφέρον της εταιρείας για δραστηριοποίηση στην Κύπρο, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ευχαριστίες για τη διαρκή στήριξη του Δρος. Banga στην κυπριακή ναυτιλία.

Εξάλλου, σε συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με διευθυντικά στελέχη της Royal Caribbean επιβεβαιώθηκε η ισχυρή συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την εταιρεία που αποτελεί μία εκ των μεγαλύτερων ναυτιλιακών εταιρειών παγκοσμίως. Συζητήθηκαν, επίσης, οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας,, στο πλαίσιο και της Εθνικής Στρατηγικής για τις Κρουαζιέρες που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Επίσης, δέχθηκε τον Επίτροπο της ΕΕ για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό Απόστολο Τζιτζικώστα. Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο κ. Τζιτζικώστας είναι επικεφαλής ενός τόσο σημαντικού χαρτοφυλακίου και ότι, ήδη, η πολύ καλή δουλειά που κάνει φέρνει αποτελέσματα, όπως είπε.

Πρόσθεσε ότι «είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ειδικότερα στον τομέα της ναυτιλίας, η ΕΕ να διεκδικεί τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει. Η ναυτιλία ειδικότερα σήμερα έχει μια τεράστια γεωπολιτική διάσταση και είμαστε τυχεροί που βρίσκεσαι σε αυτό το πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο που καλύπτει φυσικά και άλλους σημαντικούς τομείς για την Κύπρο, όπως ο τουρισμός κ.ά. Και αυτό δικαιολογημένα με κάνει και μένα περήφανο όπως, είμαι σίγουρος, κάνει και τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την εξαιρετική δουλειά που κάνεις».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι προσβλέπει στη συνεργασία με τον Επίτροπο, ειδικότερα κατά την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, τονίζοντας ότι η ναυτιλία θα είναι μία εκ των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας. Πρόσθεσε ότι το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ναυτιλίας θα γίνει στη Λευκωσία, σημειώνοντας ότι η παρουσία του κ. Τζιτζικώστα ως επικεφαλής του χαρτοφυλακίου αυτού είναι πολύ θετική συγκυρία.

Από πλευράς του ο κ. Τζιτζικώστας είπε, μεταξύ άλλων, ότι είναι η πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Επιτρόπου της ΕΕ, προσθέτοντας πως έχει άριστη συνεργασία με τους Υπουργούς της Κυπριακής Κυβέρνησης, προκειμένου να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα προς όφελος των Κυπρίων πολιτών.

Σημείωσε, επίσης, ότι η επικείμενη Προεδρία της στην ΕΕ αποτελεί μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την Κύπρο «να επανασυστηθεί στην παγκόσμια σκηνή ως μια Δημοκρατία σύγχρονη, ως δύναμη μεταρρυθμιστική, καθώς διαθέτει πια ένα από τους πιο σύγχρονους και δυναμικούς ηγέτες πανευρωπαϊκά».

Επεσήμανε, ακόμη, ότι στην Κύπρο γίνονται μεταρρυθμιστικά άλματα που βελτιώνουν τη λειτουργία του κράτους και υπογράμμισε ότι η Κύπρος μπορεί να βασίζεται στη στήριξη του, φέροντας ως παράδειγμα την έγκριση κονδυλίου ύψους 18 εκ. ευρώ για το λιμάνι του Βασιλικού, ενώ σημείωσε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε και τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας Βασίλη Κικίλια. Κατά τη συνάντηση, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στο μεγάλο ποσοστό που αποτελεί στο ΑΕΠ της Κύπρου η ναυτιλία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Επεσήμανε, ακόμη, τον τεράστιο γεωστρατηγικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση προχωρεί με την ενίσχυση και παρεμφερών τομέων της ναυτιλίας, καθώς και με ενέργειες για ανάπτυξη της κρουαζιέρας, ενώ επεσήμανε τη σημασία του Συνεδρίου Ναυτιλιακή Κύπρος.

