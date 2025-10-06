Θλίψη στον ΔΗΣΥ: Απεβίωσε η Καίτη Κληρίδη - Η μάχη με τον καρκίνο και η πορεία της (Εικόνες)

Θλίψη σκόρπισε η είδηση ότι απεβίωσε σήμερα Δευτέρα,η Καίτη Κληρίδη. Σε ηλικία 76 ετών, η Καίτη Κληρίδη έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της μια πορεία με ενεργό πολιτική και κοινωνική δράση, ως πολιτικός, ακτιβίστρια και μέλος του ΔΗΣΥ

Ποιά ήταν η Καίτη Κληρίδη

Η Καίτη Κληρίδου ήταν ιδιαίτερα αγαπητή, όχι μόνο για το όνομα που κουβαλούσε, αλλά και για τους αγώνες που έδινε, ιδιαίτερα για το κυπριακό πρόβλημα.

Σύμφωνα με την ΠΟΛΥΓΝΩΣΗ η Καίτη Κληρίδου, σπούδασε κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και ομιλούσ εκτός της ελληνικής, την αγγλική, τη γερμανική και τη γαλλική γλώσσα. Έκανε στη συνέχεια μεταπτυχιακό στις πολιτικές επιστήμες στη Νέα Υόρκη και νομικά στο Gray’s Inn.

Την περίοδο 1970-1971 εργάστηκε στο Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών της Κυπριακής Δημοκρατίας και την περίοδο 1972-1974 στο Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Το 1994 ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών με αντικείμενο την ενημέρωση των ξένων δημοσιογράφων στο Κυπριακό και τα προσφυγικά προβλήματα. Την περίοδο 1975-1977 εργάστηκε στη Διεθνή Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού στο Λονδίνο. Την περίοδο 1980-1991 ως νομικός εργάστηκε ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου. Παντρεύτηκε με τον επιχειρηματία Κώστα Σιαμμά.

Η Καίτη Κληρίδη ίδρυσε και υπήρξε επικεφαλής της Γραμματείας Κοινοτικής Επαναπροσέγγισης και της Ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών του ΔΗΣΥ. Ακόμη, ήταν ιδρυτικό μέλος και η πρώτη γραμματέας της γυναικείας οργάνωσης του ΔΗΣΥ (ΓΟΔΗΣΥ) και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και των Δικαιωμάτων της Γυναίκας του κόμματος. Επιπρόσθετα, διετέλεσε μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου και του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, καθώς και αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Η πολιτική της σταδιοδρομία

Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1986 όταν εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Λευκωσίας με το ΔΗΣΥ. Το 1991 εξελέγη Βουλευτής Λευκωσίας με το ΔΗΣΥ. Ήταν η τρίτη στην ιστορία του Κυπριακού Κοινοβουλίου εκλεγμένη βουλευτής μετά τη Ρήνα Κατσελλή και την Κλαίρη Αγγελίδη. Επανεξελέγη βουλευτής Λευκωσίας και το 1996. Εισήλθε επίσης στη Βουλή (παρότι δεν επανεξελέγη το 2001) στις 20 Ιουλίου 2004 ως πρώτη επιλαχούσα μετά την εκλογή του Παναγιώτη Δημητρίου ως ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ. Είναι μια από τις λίγες γυναίκες με πολιτική καριέρα που η Κύπρος έχει να επιδείξει.

Ως βουλευτής, διετέλεσε αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κύπρου.

Ήταν ιδρυτικό μέλος και συμπρόεδρος του Διεθνούς Οικολογικού Χωριού Ειρήνης για την Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης και την Επίλυση Συγκρούσεων και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, της Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στους Χώρους Εργασίας και της Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Οδική Ασφάλεια. Ακόμη, ήταν μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας για την ανέγερση της Γρηγορείου Κλινικής για το AIDS και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος Φάρος για την προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η Καίτη Κληρίδου ήταν επίτιμη πρόεδρος τριών συνδέσμων προστασίας ζώων και επίτιμο μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας του Παιδιού Amade-Chypre.

Τα τελευταία χρόνια της ζής έδωσε με αξιοπρέπεια τη μάχη με τον καρκίνο. Απεβίωσε στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας Αραδαφνούσα.

Θλίψη στον Δημοκρατικό Συναγερμό

Με βαθιά συγκίνηση ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανακοίνωσε τον θάνατο της Καίτης Κληρίδη, κόρης του ιδρυτή και πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη.

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Καίτης Κληρίδου», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. Όπως γνωστοποιήθηκε, από τη στιγμή της ανακοίνωσης μέχρι και την ώρα της κηδείας, οι σημαίες του ΔΗΣΥ θα κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη πένθους.