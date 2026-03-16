Ο Τραμπ προσέβαλε ξανά δημοσιογράφο έπειτα από μια πολύ απλή ερώτηση

O Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε φραστικά σε μια δημοσιογράφο αφού εκείνη του έκανε μια φαινομενικά απλή ερώτηση, κατά τη διάρκεια σύντομης συνομιλίας με δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από το θέρετρό του Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Μια δημοσιογράφος του ABC News τον ρώτησε για ένα email συγκέντρωσης χρημάτων που έστειλε η πολιτική του επιτροπή και το οποίο χρησιμοποιούσε επίσημες φωτογραφίες του Λευκού Οίκου από τελετή υποδοχής σορών Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με το Iran. Το email παρέπεμπε τους υποστηρικτές σε σελίδα δωρεών που διαχειρίζεται η οργάνωση Never Surrender Inc., καλώντας τους να δωρίσουν έως και 1.000 δολάρια — ή και περισσότερα — για την προώθηση της «ατζέντας MAGA» του Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί σωστό να χρησιμοποιούνται τέτοιες σοβαρές εικόνες σε μήνυμα συγκέντρωσης χρημάτων, ο Τραμπ απάντησε:

«Ναι, το θεωρώ».

🔴 Trump calls female reporter 'obnoxious' pic.twitter.com/lbqHb89oGD — The Telegraph (@Telegraph) March 16, 2026

Στη συνέχεια προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από το email, λέγοντας: «Δεν το έχω δει. Κάποιος το δημοσιεύει. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που δουλεύουν για εμάς».

Πρόσθεσε επίσης: «Κανείς δεν στηρίζει τον στρατό περισσότερο από εμένα».

Έπειτα επιτέθηκε στο ABC News, διακόπτοντας τη δημοσιογράφο και εξαπολύοντας γενική επίθεση στο δίκτυο. «Από ποιο μέσο είστε; Από ποιο μέσο;» ρώτησε εκνευρισμένος.

Όταν εκείνη απάντησε ότι εργάζεται για το ABC News, ο Τραμπ αντέδρασε έντονα: «Είναι από τα χειρότερα, τα πιο ψεύτικα και τα πιο διεφθαρμένα μέσα. Ίσως το πιο διεφθαρμένο ειδησεογραφικό δίκτυο στον πλανήτη. Είναι απαίσιοι. Δεν θέλω άλλες ερωτήσεις από το ABC».





Στη συνέχεια η ίδια δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί στέλνει 5.000 στρατιωτικούς στη Μέση Ανατολή. «Μπορείτε να πείτε γιατί στέλνουμε 5.000 πεζοναύτες και ναύτες;» είπε η δημοσιογράφος.

Ο Τραμπ αφού της έκανε νόημα να σωπάσει, την αποκάλεσε «πολύ ενοχλητικό άνθρωπο».

Δεν είναι η πρώτη φορά που στοχοποιεί γυναίκα δημοσιογράφο του ABC News. Σε μια έντονη αντιπαράθεση τον Δεκέμβριο με τη δημοσιογράφο Ρέιτσελ Σκοτ, εξερράγη όταν εκείνη τον πίεσε με ερωτήσεις για αμερικανικές επιθέσεις σε ύποπτα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών, χαρακτηρίζοντάς τη «την πιο ενοχλητική δημοσιογράφο εδώ μέσα».

«Να σου πω κάτι: είσαι ένας ενοχλητικός - στην πραγματικότητα απαίσια - δημοσιογράφος. Και πάντα κάνεις το ίδιο», είπε.

Έναν μήνα νωρίτερα, επέπληξε τη δημοσιογράφο του ABC Μέρι Μπρους επειδή του έκανε - όπως είπε - «μια φρικτή και απλώς απαίσια ερώτηση» σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Πηγή: lifo.gr