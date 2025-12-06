Ανεμοστρόβιλος ξερίζωσε δέκα δέντρα στην Τάλα - Φωτιά στα καλώδια της ΑΗΚ και διακοπή ρεύματος

Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές χθες βράδυ στην Τάλα.

Δέντρα που εκριζώθηκαν έπεσαν σε υποστατικά κοντά στο μουσείο λαϊκής τέχνης Βρασίδας προκαλώντας ζημιές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κ.Σ.Τάλας Ιωάννη Κόννικο ειδοποιήθηκε το βραδυ της Παρασκευής στο χώρο στάθμευσης τα καλώδια της ΑΗΚ πήραν φωτιά.

Αποτέλεσμα ειναι καταπέσει δέντρο στα καλώδια με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά.

Άμεσα πρόσθεσε ειδοποιήθηκε η ΑΗΚ για την επιδιόρθωση με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά για περίοδο δύο ώρων.

Ακολούθως σήμερα το πρωί του Σαββάτου ειδοποιήθηκε για δέντρα που εκριζώθηκαν και ακολούθως έπεσαν σε υποστατικά κοντά στο Μουσείο λαϊκής τέχνης Βρασίδα προκαλώντας ζημιές.

Ο κοινοτάρχης ανέφερε πως επειδή οι ζημιές είναι αρκετές θα δούν πως θα μπορέσει η κοινοτική αρχή να βοηθήσει.

Ο ιδιοκτήτης του Μουσείου Βρασίδας Νεοφύτου ανέφερε πως οι ζημιές είναι μεγάλες προσθέτοντας πως το φαινόμενο του ανεμοστρόβιλου προκλήθηκε ξανά πριν δέκα χρόνια.

Από τον ανεμοστρόβιλο αποκόπηκαν τουλάχιστον δέκα δέντρα, κατέληξε.