Περιορισμένη η ορατότητα μεταξύ Λατσιών και Πέρα Χωρίου Νήσου

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ανεμοστρόβιλος ξερίζωσε δέκα δέντρα στην Τάλα - Φωτιά στα καλώδια της ΑΗΚ και διακοπή ρεύματος

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Δέντρα που εκριζώθηκαν έπεσαν σε υποστατικά κοντά στο μουσείο λαϊκής τέχνης Βρασίδας προκαλώντας ζημιές.

Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές χθες βράδυ στην Τάλα.

Δέντρα που εκριζώθηκαν έπεσαν σε υποστατικά κοντά στο μουσείο λαϊκής τέχνης Βρασίδας προκαλώντας ζημιές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κ.Σ.Τάλας  Ιωάννη Κόννικο ειδοποιήθηκε το βραδυ της Παρασκευής στο χώρο στάθμευσης τα καλώδια της ΑΗΚ πήραν φωτιά.

Αποτέλεσμα ειναι καταπέσει δέντρο στα καλώδια με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά.

Άμεσα πρόσθεσε ειδοποιήθηκε η ΑΗΚ για την επιδιόρθωση με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά για περίοδο δύο ώρων.

Ακολούθως σήμερα το πρωί του Σαββάτου ειδοποιήθηκε για δέντρα που εκριζώθηκαν και ακολούθως έπεσαν σε υποστατικά κοντά στο Μουσείο λαϊκής τέχνης Βρασίδα προκαλώντας ζημιές.

Ο κοινοτάρχης ανέφερε πως επειδή οι ζημιές είναι αρκετές θα δούν πως θα μπορέσει η κοινοτική αρχή να βοηθήσει.

Ο ιδιοκτήτης του Μουσείου Βρασίδας Νεοφύτου ανέφερε πως οι ζημιές είναι μεγάλες προσθέτοντας πως το φαινόμενο του ανεμοστρόβιλου προκλήθηκε ξανά πριν δέκα χρόνια.

Από τον ανεμοστρόβιλο αποκόπηκαν τουλάχιστον δέκα δέντρα, κατέληξε.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα