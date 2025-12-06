Τέσσερις νέους υποψηφίους βουλευτές ανακοίνωσε το Κίνημα Οικολόγων - Τα ονόματα και τα βιογραφικά (φώτος)

Το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών ανακοίνωσε τέσσερις νέους υποψηφίους για τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές.

Συγκεκριμένα, στην Επαρχία Λευκωσίας θα διεκδικήσουν έδρα οι Χαράλαμπος Αριστοτέλους, Γιάννος Οικονόμου και Ανδρέας Χρίστου, ενώ στην Επαρχία Κερύνειας υποψήφια θα είναι η Στάλω Φουρουκλά.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά των υποψηφίων:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)

Ο Χαράλαμπος Αριστοτέλους γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1984. Εκ μητρογονίας είναι πρόσφυγας από την Αμμόχωστο. Σήμερα διαμένει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τσερίου. Αποφοίτησε από το Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Στροβόλου το 2002 και στη συνέχεια σπούδασε στη Σόφια στο University of Sofia St. Kliment Ohridski στην ειδικότητα Πολιτικές Επιστήμες με ειδίκευση: Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Παράλληλα τέλειωσε το δίπλωμα βουλγάρικης γλώσσας για μεταφραστές - διερμηνείς. Κατέχει δύο Μεταπτυχιακά. Το ένα με ειδικότητα στο Πολιτικό Management και το δεύτερο με ειδικότητα στη Διπλωματία - Διεθνής Σχέσεις με κατεύθυνση Περιφερειακή Πολιτική. Είναι ενεργός στα κοινά από τα μαθητικά του χρόνια. Κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα διετέλεσε Τοπικός Γραμματέας της Επιτροπής Μαθητικής Οργάνωσης Νεολαίας ΕΔΟΝ - ΠΕΟΜ.

Οργανώθηκε από την πρώτη στιγμή και σαν φοιτητής. Διετέλεσε για έξι ακαδημαϊκές χρονιές στο συμβούλιο της Φοιτητικής Οργάνωσης Κυπρίων Βουλγαρίας Φ.Ο.Κ.Β αρχικά ως μορφωτικός υπεύθυνος, έπειτα ως Αντιπρόεδρος και για τρεις χρονιές ως Πρόεδρος. Απόκτησε το Δίπλωμα Ασφαλιστικού Συμβούλου και εγγράφηκε στο Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Ασφαλιστικών Μεσαζόντων, Ασφαλιστικών Συμβούλων στον κλάδο Γενικής Φύσεως και κλάδο Ζωής. Το 2015 ίδρυσε την διαδικτυακή πλατφόρμα Παράθυρο στην Κριτική Σκέψη με στόχο την κριτική θεώρηση ζητημάτων πολιτικής και κοινωνικής υφής. Το 2018 ίδρυσε την Επιτροπή Προβολής της Επανάστασης του Ρε Αλέξη με σκοπό τη γνωστοποίηση του ιστορικού αυτού γεγονότος μέσα από διάφορες εκδηλώσεις με την συνδιοργάνωση διαφόρων Φορέων και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το 2023 υπέβαλε υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μιλά τρεις γλώσσες Ελληνικά, Βουλγάρικα, Αγγλικά.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)

Ο Γιάννος Οικονόμου, με ρίζες από την Κερύνεια και το Σαράντι, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αγλαντζιά και κατοικεί μόνιμα στην Έγκωμη με την οικογένειά του. Σπούδασε Γραφικές Τέχνες και Διαφημιστικό Σχέδιο. Διαθέτει μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της οπτικής επικοινωνίας, έχοντας εργαστεί σε διαφημιστικά γραφεία, design στούντιο και εμπορικές εταιρείες, στους τομείς του σχεδιασμού, των πωλήσεων και του μάρκετινγκ, συνεργαζόμενος με μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον εκδοτικό χώρο με τον σχεδιασμό και την εικονογράφηση βιβλίων. Συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις με έμφαση στον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται μέσα από την Πρωτοβουλία για μια Ανθρώπινη Έγκωμη.

ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)

Ο Ανδρέας Χρίστου γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1987. Κατάγεται από την Παναγιά της Πάφου και τη Λεμεσό και μεγάλωσε στη Λακατάμια. Τα τελευταία χρόνια κατοικεί στο Τσέρι. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα του Ποινικού Δικαίου, με ενασχόληση την ποινική μεταχείριση των εξαρτημένων δραστών σε Κύπρο και Ελλάδα. Ίδρυσε και διευθύνει το δικηγορικό γραφείο Α. Χρίστου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. από το 2019, ενώ από το 2018 είναι επισκέπτης διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Τμήμα Νομικής, όπου διδάσκει τα μαθήματα Γενικό και Ειδικό Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο των Ανηλίκων, Σωφρονιστική, Ανακριτική, Ποινολογία και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι. Έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα ανηλίκων και προβαίνει συχνά σε δημόσιες παρεμβάσεις για ζητήματα νομικής και κοινωνικής φύσεως, ενώ έχει συμβάλει στην ετοιμασία νομοθετημάτων.

ΦΟΥΡΟΥΚΛΑ ΣΤΑΛΩ (ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ)

Η Στάλω Φουρουκλά είναι 37 ετών, παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Στρόβολο, όπου και διαμένει μέχρι σήμερα, διατηρώντας στενούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία. Η οικογενειακή της καταγωγή από την Κερύνεια διαμορφώνει βαθιά την ταυτότητά της και ενισχύει την προσωπική της δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας. Από το 2004 κατέχει αναγνωρισμένο δίπλωμα κομμωτικής και δραστηριοποιείται επαγγελματικά, έχοντας δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση στον Στρόβολο.

Κατά τη διάρκεια της δράσης της στον κλάδο διετέλεσε μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Κομμωτών και Κουρέων για τρία χρόνια, εκπροσωπώντας την Κύπρο σε διεθνείς και παγκόσμιους αγώνες. Με βαθύ το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, το 2023 ίδρυσε τον φιλανθρωπικό σύνδεσμο «Βάρκα Αγάπης», μια πρωτοβουλία που εστιάζει στην υποστήριξη ευάλωτων συνανθρώπων και στη προώθηση της αλληλεγγύης. Μέσα από δράσεις κοινωνικής προσφοράς, κινητοποίησης και ενδυνάμωσης, έχει καταφέρει να δώσει ανθρώπινο πρόσωπο στην καθημερινή προσφορά και να ενεργοποιήσει σημαντικό αριθμό πολιτών. Όραμά της είναι μια κοινωνία πιο δίκαιη, με ίσες ευκαιρίες για όλους, όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να αναπτύξει τις δυνατότητές του χωρίς αποκλεισμούς.