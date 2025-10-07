Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α.: Έντονη αντίθεση στο νομοσχέδιο για τα κέντρα αναψυχής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Σύνδεσμος προειδοποιεί για δυναμικά μέτρα, κάνοντας λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλοίωση της κυπριακής ταυτότητας φιλοξενίας και μετατροπή της Κύπρου σε «party destination»

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α.) εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Τουρισμού για τη λειτουργία και τον ρόλο των κέντρων αναψυχής, δηλώνοντας ότι δεν θα διστάσει να προβεί στη λήψη δυναμικών μέτρων.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι «με τη μείωση ωραρίων σε ταβέρνες και εστιατόρια μπαρ, μπυραρίες, την επέκταση λειτουργίας μέχρι τις 05:00 σε μουσικοχορευτικά κέντρα και αίθουσες δεξιώσεων, και την αλλαγή του τίτλου του Νόμου από ‘’Κέντρα Αναψυχής’’ σε ‘’Χώρους Εστίασης και Διασκέδασης’’, εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο συγκεκριμένα συμφέροντα, δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός και συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους μεγάλους επιχειρηματίες, υποβαθμίζεται η αυθεντική κυπριακή εμπειρία φιλοξενίας και γαστρονομίας, αλλοιώνεται το brand της Κύπρου από ποιοτικός προορισμός φιλοξενίας σε μονοδιάστατο ‘’party destination’’». 

Αναφέρει επίσης – μεταξύ άλλων - ότι «δεν θα διστάσει να προβεί σε υπέρμετρα δυναμικά μέτρα ώστε να εκφράσει με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο την κάθετή του διαφωνία, με την ευχή κάποιοι να αναλογιστούν τι προσπαθούν και επιχειρούν να πράξουν και την τεράστια ζημιά που θα προκαλέσουν στη χώρα». 

ΚΥΠΕ

Tags

κέντρα αναψυχήςΥφυπουργείο ΤουρισμούΥφυπουργός ΤουρισμούΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα