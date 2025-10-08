Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» στα κατεχόμενα οι 5 Ελληνοκύπριοι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η διαδικασία ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» συνεχίζεται στις 21 Οκτωβρίου.

Συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη ενώπιον του «στρατιωτικού δικαστηρίου» η ακροαματική διαδικασία για τους πέντε Ελληνοκύπριους που κατηγορούνται για «παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη».

Στην προηγούμενη διαδικασία ζητήθηκε αναβολή κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης για να εξασφαλίσει την παρουσία, ως μάρτυρα, ειδικού εμπειρογνώμονα από την Τουρκία.

Υπενθυμίζεται ότι, εναντίον των πέντε Ε/κ συνεχίζεται και η διαδικασία στο “επαρχιακό δικαστήριο” Τρικώμου, το οποίο κατά την ακροαματική διαδικασία την 1η Οκτωβρίου αποφάσισε να αποσύρει δύο από τις τρεις κατηγορίες.

Η «κατηγορούσα αρχή» ανέφερε πως αποφασίστηκε η απαλλαγή των 5 Ελληνοκυπρίων για την «παράνομη είσοδο σε ξένη περιουσία« και την «πρόκληση ανησυχίας».

Η διαδικασία ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» συνεχίζεται στις 21 Οκτωβρίου.

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα