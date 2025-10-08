Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ποσοστό 13% των κυπριακών επιχειρήσεων με περιστατικά ασφάλειας πληροφοριών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα υψηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν περιστατικά ασφάλειας ΤΠΕ με συνέπειες καταγράφηκαν στη Φινλανδία, με ποσοστό άνω των δύο πέμπτων (42,2%),

Χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ, είναι το ποσοστό των κυπριακών επιχειρήσεων με περιστατικά ασφάλειας Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat.

Το 2023, το 21,5% των επιχειρήσεων της ΕΕ αντιμετώπισαν περιστατικά ασφάλειας Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, με αποτέλεσμα διάφορους τύπους συνεπειών, όπως η μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ΤΠΕ, η καταστροφή ή η αλλοίωση δεδομένων ή η αποκάλυψη εμπιστευτικών δεδομένων.

Τα υψηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν περιστατικά ασφάλειας ΤΠΕ με συνέπειες καταγράφηκαν στη Φινλανδία, με ποσοστό άνω των δύο πέμπτων (42,2%), ακολουθούμενη από την Πολωνία (32,5%) και τη Μάλτα (28,7%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Αυστρία (11,5%), τη Σλοβενία ​​(11,6%) και τη Βουλγαρία (12,1%).

Στην Κύπρο, το ποσοστό είναι 12,91%.

Οι επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν τα περισσότερα περιστατικά ασφάλειας που σχετίζονται με ΤΠΕ το 2023 ήταν στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (28,8%), της πληροφόρησης και επικοινωνίας (27,9%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (26,8%), των δραστηριοτήτων ακινήτων (25,0%) και της ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων αποχέτευσης, διαχείρισης και εξυγίανσης αποβλήτων (24,1%).

Τα στοιχεία δημοσιεύτηκαν με αφορμή τον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας, ευαισθητοποιώντας και προωθώντας την κυβερνοασφάλεια κάθε χρόνο για ολόκληρο τον Οκτώβριο.

Tags

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣEurostatΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα