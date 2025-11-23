Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε εξέλιξη η φωτιά στο Στρουμπί – Κοίλη αναζωπύρωση δυτικά

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά μεταξύ των κοινοτήτων Στρουμπιού –Κοίλης. Σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή, έχει ι εγκατασταθεί και προωθημένο κέντρο ελέγχου στην πλατεία της Κοινότητας Στρουμπιού.

Ο κ. Κεττής προσθέτει πως υπάρχει ενεργό μέτωπο μετά από αναζωπύρωση δυτικά κατευθυνόμενο βορειοδυτικά. Εκεί στέλνονται πολλές δυνάμεις πυρόσβεσης.

Για διαχείριση της πυρκαγιάς βρίσκεται εκεί ο Επαρχιακός Λεμεσού Αντιπύραρχος Στ.Νέστωρος και κατευθύνεται και ο Διευθυντής Επιχειρήσεων Πύραρχος Α.Χριστοφή.

