«Προεκλογικά» κίνητρα στο «ψήφισμα για λύση δύο κρατών» βλέπει ο Όζουσλου

Ολοκλήρωσε σήμερα η «κοινοβουλευτική επιτροπή νομικών, πολιτικών υποθέσεων, εξωτερικών και άμυνας» την εξέταση της «πρότασης απόφασης» για «λύση δύο κρατών» στο Κυπριακό και την ενέκρινε κατά πλειοψηφία, με τις ψήφους «βουλευτών» του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ). Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, κατά τη συνεδρίαση ο «βουλευτής» του ΡΤΚ Σαμί Όζουσλου υποστήριξε ότι πρόκειται για «καλά συσκευασμένη πρόταση διαίρεσης» που, όπως είπε, ήρθε στην επικαιρότητα με «προεκλογικά» κίνητρα.

Ο βουλευτής του ΡΤΚ ανέφερε ότι το ιδρυτικό κείμενο του ψευδοκράτους δεν εμποδίζει διαπραγματεύσεις για ομοσπονδιακή λύση, αντιθέτως τις προϋποθέτει, και προειδοποίησε πως η πρόταση ενδέχεται να εμπεριέχει ζητήματα «αντισυνταγματικότητας» και μη συμμόρφωσης με τον «εσωτερικό κανονισμό». Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συνεδρίαση δεν παρέστη εκπρόσωπος της «γενικής εισαγγελίας». Είπε επίσης ότι στο κείμενο είχε αρχικά περιληφθεί το όνομα του Ερσίν Τατάρ κατά την περίοδο «προεκλογικών» απαγορεύσεων, κάτι που θεωρεί «παράνομο» και επισύρει ποινή έως δύο ετών. Γι’ αυτό, πρόσθεσε, το όνομα αφαιρέθηκε.

Τέλος, ο κ. Όζουσλου προειδοποίησε ότι η γραμμή των «δύο κρατών» μπορεί να θέσει σε κίνδυνο δικαιώματα και ρυθμίσεις που αποκτήθηκαν μέσω της διαδικασίας λύσης, όπως οι διευκολύνσεις διέλευσης, ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής και πτυχές εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου, οδηγώντας τους Τουρκοκύπριους σε συνθήκες προ του 2004. Πρότεινε η συζήτηση να γίνει στην «ολομέλεια», με συμμετοχή και του Ερσίν Τατάρ.

