Επ. Διαφάνειας: Συνέπειες από την παραβίαση Οδηγού Συμπεριφοράς Δημ. Υπαλλήλων

Ενώ ο νέος Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων δεν προβλέπει άμεσες συνέπειες ή κυρώσεις, η παραβίασή του δεν είναι άνευ συνεπειών, δήλωσε ο Επίτροπος Διαφάνειας, Χάρης Ι. Πογιατζής, κατά την παρουσίαση, την Τρίτη, του Οδηγού, στο Υπουργείο Οικονομικών

"Αντιθέτως, όταν η παράβαση συνδυάζεται με υφιστάμενες πρόνοιες άλλων νόμων, μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές ή ακόμα και ποινικές ευθύνες», είπε ο Επίτροπος Διαφάνειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, στην ομιλία του, ο Επίτροπος Διαφάνειας συνεχάρη τους συντελεστές για τη συγγραφή της ολοκληρωμένης αυτής κωδικοποίησης των κανόνων συμπεριφοράς.

Ακόμη αναφέρθηκε στις πρακτικές συνέπειες της παραβίασης των προνοιών του Οδηγού και τόνισε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να γνωρίζουν πως η παράβαση των προνοιών του Οδηγού μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρές νομικές συνέπειες υπό το πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Στην εκδήλωση, παρουσιάσεις πραγματοποίησαν επίσης η Επίτροπος Νομοθεσίας, Λουίζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, καθώς και η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Μαρία Κλεάνθους.

Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αποτελεί την πρώτη μιας σειράς ημερίδων, με στόχο την ενημέρωση ανώτατων αξιωματούχων του κράτους για τον ρόλο τους στη διασφάλιση της εφαρμογής του Οδηγού, αναφέρεται.

Ο νέος Οδηγός εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο και αντικαθιστά τον προηγούμενο, αποτελώντας προϊόν συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας. Η αναθεώρησή του κρίθηκε αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας και τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές εξελίξεις σε θέματα πρόληψης, εντοπισμού και αντιμετώπισης σύγκρουσης συμφερόντων και διαφθοράς, σημειώνεται.

Η σειρά των ημερίδων που ξεκίνησε αποσκοπεί στην εδραίωση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στον δημόσιο τομέα.

