Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη να απαντήσει με ενότητα στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τετάρτη από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της για να αποτρέψει τον «υβριδικό πόλεμο» της Ρωσίας, μετά από μια σειρά αεροπορικών εισβολών, κυβερνοεπιθέσεων και ζημιών σε υποθαλάσσια καλώδια.

«Αυτά τα περιστατικά έχουν σχεδιαστεί για να παραμείνουν στο λυκόφως της άρνησης. Δεν πρόκειται για τυχαία παρενόχληση. Είναι μια συνεκτική και κλιμακούμενη εκστρατεία», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν. «Δύο περιστατικά είναι συμπτώσεις, αλλά τρία, πέντε, δέκα; Πρόκειται για μια σκόπιμη και στοχευμένη εκστρατεία γκρίζας ζώνης κατά της Ευρώπης και η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει», είπε, ενώ μίλησε και για το εργαλείο SAFE, ζητώντας τουλάχιστον το 65% των επενδύσεων να μείνει εντός ΕΕ για να προσφέρει θέσεις εργασίας και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της Ένωσης.

«Μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μαχητικά MiG παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, ενώ drones πετούσαν πάνω από κρίσιμες υποδομές στο Βέλγιο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Δανία και τη Γερμανία. Πτήσεις ακυρώθηκαν, μαχητικά αναχαιτίστηκαν και λήφθηκαν μέτρα για την προστασία των πολιτών μας», ανέφερε η Πρόεδρος τον ντερ Λάιεν. «Μην κάνετε λάθος. Αυτό είναι μέρος ενός ανησυχητικού μοτίβου αυξανόμενων απειλών». Υποθαλάσσια καλώδια έχουν κοπεί, αεροδρόμια και κέντρα εφοδιασμού έχουν παραλύσει από κυβερνοεπιθέσεις, ενώ εκλογές έχουν στοχευθεί από καμπάνιες παραπληροφόρησης, κάνοντας λόγο για «συνεκτική και κλιμακούμενη εκστρατεία για να αναστατώσει τους πολίτες μας, να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να διχάσει την Ένωσή μας και να αποδυναμώσει την υποστήριξή μας στην Ουκρανία».

«Έχει έρθει η ώρα να το πούμε με το όνομά του: αυτό είναι υβριδικός πόλεμος, και πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά», είπε, προσθέτοντας ότι «η Ρωσία θέλει να σπείρει διχόνοια. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε με ενότητα». Η απάντηση, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής, δεν μπορεί να περιοριστεί στην παραδοσιακή άμυνα. «Πρέπει να ερευνήσουμε κάθε περιστατικό. Και δεν πρέπει να διστάσουμε να αποδώσουμε ευθύνες», δήλωσε, αναφέροντας παραδείγματα όπως η αναχαίτιση ρωσικών αεροσκαφών από ιταλικά μαχητικά του ΝΑΤΟ πάνω από την Εσθονία και η συνεργασία με Ουκρανούς ειδικούς για την αντιμετώπιση των drones. «Αυτό είναι αλληλεγγύη σε πράξη. Αλλά δεν πρέπει μόνο να αντιδρούμε, πρέπει να αποτρέπουμε», κατέληξε.

Η ΕΕ προετοιμάζει ένα φιλόδοξο σχέδιο, τον Οδικό Χάρτη Ετοιμότητας 2030», το οποίο και θα παρουσιαστεί σε δύο εβδομάδες. «Χρησιμοποιήσαμε πολύ ακριβά συστήματα, μαχητικά τελευταίας γενιάς, για να καταρρίψουμε σχετικά φθηνά, μαζικής παραγωγής drones. Αυτό δεν είναι βιώσιμο», εξήγησε η φον ντερ Λάιεν. «Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να είναι προσιτό και αποτελεσματικό» καθώς «τα αυτόνομα συστήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της ασφάλειας του 21ου αιώνα και η Ευρώπη πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή», είπε.

Παράλληλα, η ΕΕ θα ενισχύσει τις κρίσιμες αμυντικές ικανότητες, από την αεροπορική άμυνα έως τον κυβερνοπόλεμο, μέσω «συμμαχιών ικανοτήτων», ομάδων κρατών-μελών που θα συνεργάζονται για την ταχεία ανάπτυξη τεχνολογιών. Ωστόσο επεσήμανε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να εξαρτάται από τρίτες χώρες για την ασφάλειά της. «Σήμερα, οι περισσότερες επενδύσεις πηγαίνουν εκτός Ευρώπης. Με άλλα λόγια, αυτές είναι θέσεις εργασίας εκτός Ευρώπης. Αυτό δεν είναι βιώσιμο», δήλωσε.

Με το νέο ταμείο SAFE, τουλάχιστον το 65% των επενδύσεων θα πρέπει να παραμένει εντός ΕΕ, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, συνέχισε. «Οι νέες μας επενδύσεις στην άμυνα μπορούν και πρέπει να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης», είπε, υπενθυμίζοντας ότι τεχνολογίες όπως η κυβερνοασφάλεια μπορούν να έχουν εφαρμογές και στον πολιτιστικό τομέα.

Πηγή: ΚΥΠΕ