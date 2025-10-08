Luis Coelho: «Οι γάτες είναι το μέσο, στόχος η ανθρώπινη σύνδεση» – Πρώτη φορά στην Κύπρο ο δημιουργός των «γατοκόμικς»

Ο Luis Coelho, καταξιωμένος και διεθνώς αναγνωρισμένος Πορτογάλος εικονογράφος και δημιουργός κόμικς, βρέθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο ως επίσημος καλεσμένος του φετινού Cyprus Comic Con 2025, το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία, προσελκύοντας πλήθος κόσμου και δεκάδες συμμετοχές τόσο από την τοπική όσο και από τη διεθνή σκηνή. Ο Coelho έχει ξεχωρίσει για τα μοναδικά του «γατοκόμικς», όπου συνδυάζει με έξυπνο χιούμορ και συγκινητική ευαισθησία τις ανθρώπινες σχέσεις, δημιουργώντας έργα που αγγίζουν βαθιά το κοινό. Η ευγενική και χαρούμενη φύση του, σε συνδυασμό με την ενέργεια που εκπέμπει θετικότητα, κάνουν την παρουσία του ακόμα πιο αξέχαστη και εμπνέουν όσους τον συναντούν.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, ο Luis Coelho παραχώρησε συνέντευξη στο politis.com.cy, που βρέθηκε στο Cyprus Comic Con 2025, όπου μοιράστηκε μαζί μας τις σκέψεις του για τη δημιουργική του πορεία, την πηγή έμπνευσης των έργων του, την επίδραση που έχουν τα social media στην τέχνη, καθώς και τις πρώτες του εντυπώσεις από την Κύπρο — μια χώρα που, όπως δήλωσε, σκοπεύει να εξερευνήσει πιο αναλυτικά μετά το πέρας του φεστιβάλ.

Είναι η πρώτη σου φορά στην Κύπρο; Πώς σου φαίνεται το νησί;

Ναι, είναι η πρώτη φορά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα πολύ χρόνο μέχρι τώρα, μόλις έφτασα για την εκδήλωση, οπότε κινήθηκα μόνο ανάμεσα στο ξενοδοχείο και τον χώρο της εκδήλωσης, και όλα συμβαίνουν πολύ γρήγορα. Όμως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο κόσμος είναι απίστευτα ευγενής και θετικοί. Θα μείνω εδώ για μία ακόμη εβδομάδα μετά την εκδήλωση για να ταξιδέψω γύρω στο νησί και να δω πώς είναι. Θέλω να κάνω μπάνιο στη θάλασσα, άκουσα ότι το νερό είναι υπέροχο εδώ.

Είπες ότι συνηθίζεις να δουλεύεις μόνος σου στο σπίτι. Πώς λειτουργεί για εσένα η δημιουργική διαδικασία;

Προσπαθώ να δημιουργώ νέο περιεχόμενο καθημερινά, έτσι η έμπνευση έρχεται με πολλούς τρόπους. Ορισμένες μέρες πρέπει να δουλέψεις για την έμπνευση, σε μερικές μέρες δεν έρχεται καθόλου και άλλες μέρες έρχεται απρόσμενα. Ποτέ δεν ξέρεις πώς ή πότε. Πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις, και τα πράγματα θα έρθουν σε σένα.

Πιστεύω ότι δέχομαι την περισσότερη έμπνευση από τις ανθρώπινες σχέσεις, γι’ αυτό προσπαθώ να «συνδέω σημεία». Πολλές φορές, όταν δουλεύω πάνω σε κάτι, η πρόθεσή μου είναι να δημιουργήσω θετικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Το έργο μου έχει ως θέμα τις γάτες, αλλά οι γάτες χρησιμοποιούνται ως μέσα για να στέλνουν οι άνθρωποι μηνύματα ο ένας στον άλλον. Αυτή είναι αυτή η σχέση που θέλω να χτίσω, να δώσω τη δυνατότητα σε ανθρώπους να μοιράζονται πράγματα που μπορούν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους.

Πώς προέκυψε η ιδέα να χρησιμοποιήσεις γάτες και άλλα ζώα όπως γαϊδάρους;

Η ιδέα δεν προέκυψε επιτηδευμένα, ανέτειλε φυσικά μέσα από χρόνια δουλειάς. Ξεκίνησα αυτό το εγχείρημα πριν από επτά χρόνια. Τότε ήμουν άρρωστος στο κρεβάτι, εργαζόμουν σε τηλεφωνικά κέντρα και εργοστάσια, ένιωθα εξαντλημένος. Την πρώτη ημέρα της άδειάς μου, που προσδοκούσα ξεκούραση, νόσησα, κάτι που συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους, όταν το σώμα επιτέλους ξεκουράζεται μετά από πολλούς μήνες πίεσης. Ήμουν σε αυτή τη φάση, ξαπλωμένος και κοιτάζοντας τα social media, αντιλήφθηκα — για πρώτη φορά — ότι υπάρχει δυνατότητα ανεξάρτητοι καλλιτέχνες να ζουν από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Και σκέφτηκα, «εντάξει, θέλω να το κάνω αυτό». Έτσι ξεκίνησε όλο το εγχείρημα.

Όσο για τους γαϊδάρους, τους εισήγαγα ειδικά για την Κύπρο. Έψαξα τι είναι σημαντικό ή συμβολικό για την Κύπρο, και ο γάιδαρος ήταν ένα από τα στοιχεία αυτά. Σκέφτηκα ότι θα ήταν διασκεδαστικό να έχεις μια γάτα πάνω σε γάιδαρο.











Σκοπεύεις να ενσωματώσεις ζώα από άλλες χώρες στο έργο σου;

Ναι, στην πραγματικότητα αυτό ήταν η πρώτη φορά που το έκανα. Σκοπεύω να εντάξω περισσότερα ζώα στα κόμικς μου στο μέλλον. Ωστόσο, οι γάτες πρέπει να παραμείνουν οι κεντρικοί χαρακτήρες, γιατί πάνω σε αυτές στηρίζεται το brand μου.

Τι σχόλια λαμβάνεις από το κοινό σου; Επικοινωνούν μαζί σου μέσω social media; Γνωρίζεις αν χρησιμοποιούν το έργο σου όπως το οραματίστηκες;

Είναι δύσκολο να το γνωρίζω με βεβαιότητα, αλλά πιστεύω πως ισχύει. Το έργο μου πλέον φτάνει σε πολλούς ανθρώπους, και πρέπει να κάνεις κάποιο φιλτράρισμα, δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό να διαβάσω κάθε σχόλιο ή μήνυμα. Αν το έκανα, δεν θα έκανα τίποτε άλλο στη ζωή μου.

Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα περισσότερα σχόλια που λαμβάνω είναι πραγματικά υποστηρικτικά και θετικά. Φυσικά, τα αρνητικά σχόλια δεν είναι απαραίτητα κακά — μπορούν να αποτελέσουν μάθημα — αλλά δεν επικεντρώνομαι πολύ σε αυτά. Προσπαθώ να επικεντρώνομαι στο επόμενο έργο που θα κάνω.

Και ναι, γνωρίζω ότι η ειδική μου πρόθεση — οι γάτες ως μέσο επικοινωνίας ανάμεσα σε ανθρώπους — έχει αποτέλεσμα, διότι λαμβάνω μηνύματα που μου το επιβεβαιώνουν.

Είσαι ουσιαστικά δημιουργός περιεχομένου και καλλιτέχνης. Πώς είναι να χτίζεις κάτι όμορφο μέσα σε έναν ωκεανό από περιεχόμενο;

Δεν μπορείς να το σκεφτείς — αν το σκεφτείς, θα μπλοκάρεις. Πρέπει να επικεντρωθείς στη δουλειά σου — στο τι θέλεις να πεις, πώς θες να συνδεθείς με τον κόσμο — έτσι κι αλλιώς πολλά πράγματα δεν εξαρτώνται πια από εσένα.

Αν ασχοληθείς με το «τι θα πουν οι άλλοι», χάνεσαι. Πρέπει να επικεντρωθείς σε αυτό που αγαπάς, και να γίνεσαι καλύτερος μέσα σε αυτό. Και επειδή πρόκειται για social media, πρέπει να γίνεσαι καλύτερος στο να συνδέεσαι με ανθρώπους — να καταλαβαίνεις τι τους αρέσει και χρειάζονται — και να δίνεις αυτό που σου αρέσει, με τρόπο που να συντονίζεται με εκείνους.

Το θέμα είναι να δημιουργείς σημεία επαφής σε αυτή τη σχέση, που είναι αφηρημένο, γιατί μιλάς σε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Έτσι αναρωτιέμαι: Πώς μπορώ να συνδεθώ με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους χωρίς να χάσω την προσωπική μου ματιά; Πώς μπορώ να είμαι αληθινός με τον εαυτό μου, αλλά ταυτόχρονα να φτάσω στους άλλους με νόημα;

Πρέπει να είναι δύσκολο.

Όπως είπα κάποιες μέρες το καταφέρνεις, κάποιες όχι. Κάποιες μέρες είσαι σε συντονισμό με το τι αισθάνονται ή τι χρειάζονται οι άνθρωποι, και άλλες μέρες το μυαλό σου απλώς δεν συνδέεται. Δεν είναι πάντα υπό τον έλεγχό σου.

Στο τέλος, έχει σημασία τι σκέφτονται οι άνθρωποι — ειδικά αρνητικά;

Έχει σημασία, γιατί στην περίπτωσή μου τα πάντα έχουν να κάνουν με τη σύνδεση. Είναι σημαντικό το κατά πόσο μπορείς να συνδεθείς ή όχι. Το θέμα είναι να μην ασκείς πάρα πολύ πίεση στον εαυτό σου, αν μια μέρα δεν συνδέεσαι τόσο όσο συνήθως. Αν το κάνεις, απλώς θα μπλοκάρεις τον εαυτό σου.

Πώς αισθάνεσαι που συμμετέχεις στο Cyprus Comic Con 2025;

Είμαι πολύ χαρούμενος που προσκλήθηκα. Αυτό το γεγονός γίνεται μεγάλη υπόθεση, δεν γνωρίζω πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σίγουρα αναπτύσσεται, και βλέπω ότι οι διοργανωτές κάνουν το καλύτερο δυνατό και θέλουν να γίνουν ακόμη καλύτεροι. Αυτό είναι υπέροχο, το πιο πολύ που θα μπορούσε κάποιος να ζητήσει από κάποιον άλλον.

Τι συμβουλή θα έδινες σε νέους καλλιτέχνες που θέλουν να εκφραστούν μέσω της τέχνης;

Είναι πολύ δύσκολο να δώσεις γενική συμβουλή σε καλλιτέχνες, γιατί στο τέλος, όλοι είμαστε διαφορετικοί. Έχω διαπιστώσει ότι όταν προσπαθούσα να βοηθήσω κάποιον να προβάλει το έργο του μέσα από τα social media, δεν τον βοηθούσα πραγματικά, αυτό που δούλευε για μένα δεν δούλευε για αυτόν. Όλοι έχουμε διαφορετικά πράγματα να πούμε, και διαφορετικούς τρόπους να τα εκφράσουμε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι: κάνε ό,τι αγαπάς, εξερεύνησέ το, και βρες τον δικό σου δρόμο.