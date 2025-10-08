Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου βάφτισε Ελένη τη Χαλιμέ Οζντεμίρ ντι Λαρούσο - Νονά η Τασούλα Χατζητοφή (φώτος)

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος Γ΄ τέλεσε τη βάπτιση της Χαλιμέ Οζντεμίρ ντι Λαρούσο (Ελένη) στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου, με νονά την κα Τασούλα Χατζητοφή.

Λάρνακα, Κύπρος – 7 Οκτωβρίου 2025

Στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Γεώργιος Γ΄ τέλεσε τη βάπτιση της Χαλιμέ Οζντεμίρ ντι Λαρούσο, χαρίζοντάς της το όνομα Ελένη. Η τελετή υπήρξε μια στιγμή βαθιάς πνευματικής και πολιτιστικής σημασίας, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κιτίου κ. Νεκταρίου, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του το ιερό μυστήριο.

Για την Ελένη, γεννημένη στην Αμμόχωστο και μεγαλωμένη στο Λονδίνο, η βάπτιση δεν αποτέλεσε απλώς μια πρώτη συνάντηση με την πίστη, αλλά μια πράξη συμφιλίωσης με την καταγωγή, την αφοσίωση και την εσωτερική της κλήση. Καθ’ όλη τη διαδρομή της ζωής της, κουβαλούσε μέσα της μια ήσυχη βεβαιότητα για την παρουσία του Χριστού — μια βεβαιότητα που παρέμεινε ακλόνητη ακόμη και μέσα στις εμπειρίες της εξορίας, της αναζήτησης ταυτότητας και των προκλήσεων μιας διεθνούς καλλιτεχνικής πορείας.

Έπειτα από χρόνια δημιουργικής προσφοράς στο εξωτερικό και τη σύσταση ενός αξιόλογου πολιτιστικού δικτύου, η Ελένη επέστρεψε στην Κύπρο, όπου ίδρυσε το Magnus Tempus 360, μια πλατφόρμα που ενώνει καλλιτέχνες και στοχαστές της Μεσογείου. Μέσα από αυτήν, μετέτρεψε το προσωπικό της ταξίδι σε κοινό πεδίο δημιουργίας, παράδοσης και ανανέωσης.







Ανάδοχος της Ελένης ήταν η κ. Τασούλα Χατζητοφή, η οποία αποδέχθηκε την πρόσκληση να σταθεί πνευματικά στο πλευρό της (νονά). Δύο γυναίκες από την Αμμόχωστο ενώθηκαν έτσι σε μια στιγμή που ανέδειξε την κοινή τους αφοσίωση στην πολιτιστική κληρονομιά και την ηθική αντοχή της Κύπρου. Η παρουσία της κ. Χατζητοφή προσέδωσε στην τελετή ακόμη βαθύτερο συμβολισμό, καθώς οι ζωές και οι πορείες των δύο γυναικών αντηχούν η μία στην άλλη μέσα από την υπεράσπιση του πολιτισμού, της ταυτότητας και της πίστης σε συνθήκες προσφυγιάς.

Το έργο και η διαδρομή της κ. Χατζητοφή, σημαδεμένα από επιμονή, αξιοπρέπεια και αφοσίωση στις αξίες του ήθους και της ευθύνης, αντανακλούν τη δύναμη που πηγάζει από την πίστη και την αγάπη για τον τόπο. Στο πρόσωπο της Τασούλας, η Ελένη αναγνώρισε έναν ζωντανό μάρτυρα της κυπριακής μνήμης και πρότυπο ηθικού θάρρους· στο πρόσωπο της Ελένης, εκείνη η μαρτυρία βρίσκει τη δέσμευση μιας νέας γενιάς για αναγέννηση.

Στον λόγο του, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος Γ΄ υπογράμμισε τη βαθιά ενότητα πνευματικότητας και πολιτισμού που ανέδειξε η στιγμή:

«Η βάπτιση αυτή μας υπενθυμίζει πως πίστη και πολιτισμός είναι αξεχώριστα νήματα στο ύφασμα του λαού μας. Μέσα από αυτά, διαφυλάσσουμε όχι μόνο την πνευματική μας παρακαταθήκη, αλλά και τη συλλογική μνήμη της Κύπρου.»

Η τελετή ξεπέρασε τα όρια του προσωπικού. Συνένωσε την πνευματική ηγεσία του Αρχιεπισκόπου, τη μακρόχρονη προσφορά της αναδόχου στην υπεράσπιση της κυπριακής κληρονομιάς και τη δέσμευση της Ελένης για πολιτιστική ανανέωση. Παρόντες ήταν εκκλησιαστικοί και πολιτιστικοί εκπρόσωποι, που μοιράστηκαν την ίδια βαθιά εκτίμηση για τις αξίες και τα ιδανικά που συνθέτουν τον πυρήνα της κυπριακής ταυτότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η πίστη, ο πολιτισμός και οι αξίες παραμένουν θεμέλια της συλλογικής μας πορείας.

Μετά τη Θεία Τελετή, συγγενείς, φίλοι και ενορίτες συγκεντρώθηκαν για να καλωσορίσουν την Ελένη στην εκκλησιαστική κοινότητα — μια υποδοχή που σφράγισε την είσοδό της στην πίστη και επιβεβαίωσε τη συλλογική δέσμευση για τη διαφύλαξη της μνήμης, του ήθους και των αξιών της Κύπρου.