Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διόρισε πρόσωπα από ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ διότι… εφαρμόζει πολιτικές του ΔΗΣΥ

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προχώρησε σήμερα σε ορισμένους διορισμούς, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ικανοποιήσει τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, τα οποία εκφράζουν παράπονα ότι δεν τα λαμβάνει και πολύ υπόψη το Προεδρικό και πως πρέπει να έχουν περισσότερη συμμετοχή στην κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος διόρισε την πρώην αντιπρόεδρο Β΄ της ΕΔΕΚ Έλενα Περικλέους ως νέα Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και τον Μάριο Χαραλαμπίδη ως τον πρώτο Συνήγορο του Ασθενούς. Υπενθυμίζεται ότι ο Μάριος Χαραλαμπίδης ήταν υποψήφιος με τη ΔΗΠΑ στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Αναμένουμε να δούμε και ποιοι θα είναι οι επόμενοι υπουργοί αυτών των δύο κομμάτων.

