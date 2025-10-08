«Θα σφάξουν τους φίλους σου»: Ξανά στο δικαστήριο για την απόπειρα φόνου σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό - Νέες αποκαλύψεις

Σοκάρουν ακόμα περισσότερο τα νεότερα στοιχεία που ήρθαν στο φως ενώπιον του δικαστηρίου σχετικά με την υπόθεση απόπειρας φόνου που έλαβε χώρα σε πολυτελές ξενοδοχείο της ανατολικής Λεμεσού. Όλα δείχνουν ότι δράστες και θύμα όχι απλά γνωρίζονταν αλλά είχαν και προηγούμενα μεταξύ τους τα οποία επιχείρησαν να «λύσουν» κατά τη μοιραία συνάντηση στο πολυτελές ξενοδοχείο. Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, προηγήθηκε την προηγούμενη μέρα συνάντηση των δύο πλευρών σε μπιραρία στη Λεμεσό, όπου υπήρξε εκ νέου καβγάς και ξύλο μεταξύ τους, συνοδευόμενα από απειλές και εκβιασμούς.

Στο κάδρο των ερευνών των Αρχών βρίσκονται πλέον σημαντικά στοιχεία που εμπλέκουν τη ρώσικη μαφία, ενώ, όπως καταγράφεται και στις καταθέσεις, υπήρχαν συγκεκριμένες απειλές για είσπραξη ποσού για σκοπούς προστασίας αλλά και πληροφορίες για όπλα και ναρκωτικά. Όλα τα πιο πάνω κατά τη διαδικασία νέας προσωποκράτησης του 39χρονου, έπειτα από την επανασύλληψη, αφού προέκυψαν νέα στοιχεία και νέα αδικήματα που διερευνώνται εναντίον του με αποτέλεσμα το δικαστήριο να εγκρίνει την κράτησή του για οκτώ ημέρες. Ταυτόχρονα, συνεχίζει να καταζητείται ο 44χρονος από τη Ρωσία, με το ΤΑΕ Λεμεσού να έχει ήδη εκδώσει ευρωπαϊκά και διεθνή εντάλματα σύλληψης για τον εντοπισμό του, ο οποίος θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος και φέρεται να υπάρχει στα αρχεία της Europol και της Interpol ως yψηλά ιστάμενο μέλος εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο, ο 42χρονος συνέταιρος του θύματος έδωσε νέα θεληματική κατάθεση στην Αστυνομία στην οποία αποκάλυψε ότι δεχόταν συνεχείς απειλές από τον ύποπτο και τον καταζητούμενο από τον Δεκέμβριο του 2024, με σκοπό πάντα να τους πληρώσει το ποσό των 500.000 ευρώ για «προστασία». Επιπλέον, σε άλλη μία μαρτυρία από επίσης φίλο του θύματος, που ήταν παρών και στο ξενοδοχείο, αποκαλύφθηκε η προηγούμενη συνάντηση που είχαν όλοι μαζί σε μπιραρία στη Λεμεσό, με τον ύποπτο να τσακώνεται με άλλο πρόσωπο που τον κτύπησε στο μάτι, απειλώντας αργότερα ότι «θα τον σκοτώσουν». Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, προέκυψε μαρτυρία ότι ο ύποπτος φέρεται να του είπε «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι κακοποιός και πίσω μου έχω πολλούς».

Στην ίδια μαρτυρία, αναφέρθηκε ότι ο ύποπτος τον κάλεσε στο τηλέφωνο να μεταβεί άμεσα στην μπιραρία γιατί αλλιώς «θα γίνει καβγάς με τους φίλους του». Μάλιστα αν και ο μάρτυρας αρχικά αρνήθηκε, ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο ύποπτος του είπε «Τώρα φέρνουν όπλα και μαχαίρια και θα σφάξουν τους φίλους σου. Έλα να λύσουμε το πρόβλημα ειρηνικά». Ο συνέταιρος τελικά πήγε στην μπιραρία λόγω των απειλών, όπου ο 39χρονος ύποπτος τον απείλησε λέγοντάς του: «Τώρα έχεις πρόβλημα. Έρχεται ο Dato. Αυτός είναι ο δικαστής και δικάζει στον δρόμο. Πρέπει να μας δώσεις τις 500.000 που μας χρωστάς και θα συνεχίσεις να πληρώνεις για όλη σου τη ζωή». Ο «Dato» φέρεται να είναι ο 44χρονος καταζητούμενος.

Ο μάρτυρας κατήγγειλε ότι του επιτέθηκαν, τον χτύπησαν με γροθιές και του έκαψαν τα ρούχα που φορούσε. Λίγο αργότερα, είδε τον 44χρονο καταζητούμενο να καταφθάνει στο σημείο. Ο 39χρονος ύποπτος ισχυρίζεται ότι του είπε «Δεν θα πας πουθενά. Ξέρω πού μένουν όλοι οι φίλοι και οι συγγενείς σου» και δεν τον άφηναν να φύγει από εκεί, πράγμα όμως που κατάφερε όταν ο καταζητούμενος και ο ύποπτος κουβέντιαζαν και διέλαθε τις προσοχής τους. Σημειώνεται πως ο ίδιος μάρτυρας ανέφερε στις Αρχές ότι σε παλαιότερη συνάντησή του με τον ύποπτο, σε συγκεκριμένο υποστατικό, εκείνος του είπε πως μπορούσε να φέρει ναρκωτικά, όπλα και οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν.