Ευρωπαίος επίτροπος Wopke Hoekstra: Εξαιρετικό το έργο Μιχάλη Χατζηπαντέλα

Το έργο του ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι εξαιρετικό, επεσήμανε στο πλαίσιο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ευρωπαίος επίτροπος για το κλίμα, το μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών και την καθαρή ανάπτυξη από την Ολλανδία, Wopke Hoekstra.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και ιδιαίτερα τον κ. Χατζγηπαντέλα για το σπουδαίο έργο που έχει επιτελέσει», ανέφερε. «Θεωρώ ότι είναι πραγματικό εξαιρετικό», τόνισε.

Οι Ευρωβουλευτές συζήτησαν στην ολομέλεια την έκθεση του Μιχάλη Χατζηπαντέλα, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για την απλούστευση της φορολογικής αρχιτεκτονικής της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, χωρίς όμως να χαλαρώσει η μάχη κατά της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής και της απάτης.

Η έκθεση του περιλαμβάνει σειρά προτάσεων για την απλοποίηση της φορολογικής συμμόρφωσης και την εξάλειψη διοικητικών εμποδίων στην εσωτερική αγορά. Η εφαρμογή τους αναμένεται να μειώσει το οικονομικό κόστος συμμόρφωσης, το οποίο, ιδίως για τις ΜμΕ εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στο 30% των καταβληθέντων φόρων. Παράλληλα, οι προτάσεις θα διευκολύνουν τις κυβερνήσεις στη βελτίωση της φορολογικής είσπραξης και στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Η φορολογική απλοποίηση μπορεί να ενισχύσει την ελκυστικότητα των κρατών μελών ως επενδυτικούς προορισμούς και μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Στην έκθεση ενσωματώθηκαν σημαντικές προτάσεις οργανωμένων φορέων από την Κύπρο, ενισχύοντας την παρουσία και τις θέσεις της Κύπρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η έκθεση του κ. Χατζηπαντέλα θα τροφοδοτήσει τις εν εξελίξει εργασίες για τη νομοθετική απλούστευση στον φορολογικό τομέα, ιδίως μια ειδική πρόταση της Επιτροπής που αναμένεται στις αρχές του 2026.