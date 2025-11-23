Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό κατά της Χεζμπολάχ σπάει την εκεχειρία

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανακοινώνοντας πως χτύπησαν στέλεχος της Χεζμπολάχ στη Νταχίγιε.

Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, είναι η τελευταία παραβίαση της εκεχειρίας που υπογράφηκε μεταξύ της Ισραηλινής κυβέρνησης και της Χεζμπολάχ πριν ένα χρόνο σε μια προσπάθεια να αμβλυνθούν οι εχθροπραξίες και να αποφευχθεί πόλεμος.

Σύμφωνα με το διεθνές μέσο, Al Jazeera, το Ισραήλ πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο και έχει επιτεθεί αρκετές φορές και στην πρωτεύουσα, Βηρυτό.