Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό κατά της Χεζμπολάχ σπάει την εκεχειρία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Η επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου έρχεται μετά από σειρά επιθέσεων στα νότια της χώρας.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στα νότια προάστια της  Βηρυτού, ανακοινώνοντας πως χτύπησαν στέλεχος της Χεζμπολάχ στη Νταχίγιε.

Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, είναι η τελευταία παραβίαση της εκεχειρίας που υπογράφηκε μεταξύ της Ισραηλινής κυβέρνησης και της Χεζμπολάχ πριν ένα χρόνο σε μια προσπάθεια να αμβλυνθούν οι εχθροπραξίες και να αποφευχθεί πόλεμος.

Σύμφωνα με το διεθνές μέσο, Al Jazeera, το Ισραήλ πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο και έχει επιτεθεί αρκετές φορές και στην πρωτεύουσα, Βηρυτό.

Tags

ΙΣΡΑΗΛΛΙΒΑΝΟΣΒηρυτόςΧΕΖΜΠΟΛΑΧΕΠΙΘΕΣΗΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα