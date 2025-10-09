Πρόθεση παραδοχής από τον 40χρονο Ουκρανό για υπόθεση σφετερισμού

Πρόθεση για παραδοχή σε κάποιες από την κατηγορίες που αντιμετωπίζει για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα εξέφρασε μέσω των δικηγόρων του, ο κατηγορούμενος Ουκρανός, Denys Pohodin.

Κατά την σημερινή διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία, η συνήγορος υπεράσπισης του 40χρονου κατηγορουμένου, ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι από τις 15 Σεπτεμβρίου έχουν στείλει επιστολή στην Νομική Υπηρεσία με την οποία ενημερώνουν για την πρόθεσή του να παραδεχθεί κάποιες από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και να ανασταλεί η ποινική δίωξη για τις υπόλοιπες.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, ζήτησε χρόνο καθώς το αίτημα του κατηγορούμενου ως έχει δεν μπορεί εκ πρώτης να γίνει αποδεκτό. Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο θα συνεχιστεί η διαβούλευση μεταξύ των δύο πλευρών καθώς όπως τονίστηκε η συζήτηση είναι σε καλό δρόμο.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για σκοπούς απάντησης από τον κατηγορούμενο για τις 4 Νοεμβρίου 2025.

Ο Denys Pohodin αντιμετωπίζει συνολικά 36 κατηγορίες οι οποίες αφορούν στη διαφήμιση για πώληση οικιστικών μονάδων που ανεγέρθηκαν παράνομα σε ελληνοκυπριακές περιουσίες στην Αμμόχωστο και στην Κερύνεια, χωρίς τη συγκατάθεση των νόμιμων ιδιοκτητών. Ο Ουκρανός είναι υπό κράτηση από τον περασμένο Μάρτιο μετά τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Ο Denys Pohodin είναι ιδιοκτήτης ιστοσελίδας και εταιρείας που ασχολείται με αγοραπωλησίες ακινήτων στα κατεχόμενα. Πρόκειται για την εταιρεία GP Cyprus η οποία διαφημίζει και πωλεί ακίνητα σε διάφορες περιοχές στα κατεχόμενα, όπου έχουν ανεγερθεί από εργοληπτικές εταιρείες μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα με διαμερίσματα και επαύλεις.