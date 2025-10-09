Δωρεά 120.000 ευρώ από την Τ/κ κοινότητα στην ΔΕΑ

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έλαβε δωρεά ύψους 120.000 ευρώ από την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η συνεισφορά αυτή ανεβάζει τη συνολική οικονομική βοήθεια της τουρκοκυπριακής κοινότητας προς την επιτροπή στα 803.000 ευρώ από το 2006.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, την οποία αναδημοσίευσε ο ηλεκτρονικός τουρκοκυπριακός Τύπος, οι δωρεές συμβάλλουν στον στόχο της για τον εντοπισμό και την επιστροφή των λειψάνων των αγνοουμένων στις οικογένειές τους, θέτοντας τέλος σε μια αβεβαιότητα που επηρεάζει τις οικογένειες για πολλά χρόνια.

Η ΔΕΑ, αναφέρεται, εξακολουθεί να χρειάζεται την υποστήριξη δωρητών προκειμένου να συνεχίσει το δικοινοτικό της έργο.

ΚΥΠΕ