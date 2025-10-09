LIVE: Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Πανηγυρίζει ο Τραμπ, θα μιλήσει σε συνεδρίαση της Κνεσέτ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Δωρεά 120.000 ευρώ από την Τ/κ κοινότητα στην ΔΕΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ΔΕΑ, εξακολουθεί να χρειάζεται την υποστήριξη δωρητών προκειμένου να συνεχίσει το δικοινοτικό της έργο.

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έλαβε δωρεά ύψους 120.000 ευρώ από την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η συνεισφορά αυτή ανεβάζει τη συνολική οικονομική βοήθεια της τουρκοκυπριακής κοινότητας προς την επιτροπή στα 803.000 ευρώ από το 2006.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, την οποία αναδημοσίευσε ο ηλεκτρονικός τουρκοκυπριακός Τύπος, οι δωρεές συμβάλλουν στον στόχο της για τον εντοπισμό και την επιστροφή των λειψάνων των αγνοουμένων στις οικογένειές τους, θέτοντας τέλος σε μια αβεβαιότητα που επηρεάζει τις οικογένειες για πολλά χρόνια.

Η ΔΕΑ, αναφέρεται, εξακολουθεί να χρειάζεται την υποστήριξη δωρητών προκειμένου να συνεχίσει το δικοινοτικό της έργο. 

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα