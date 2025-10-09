LIVE: Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Στην τελική ευθεία για την έγκριση της εκεχειρίας, συνεδριάζει το υπουργικό στο Ισραήλ

Reuters: Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς στη Γάζα κηρύσσει το τέλος του πολέμου και την έναρξη μόνιμης εκεχειρίας

Κήρυξε σε δήλωσή του το τέλος του πολέμου και μόνιμη εκεχειρία. Είπε ακόμη ότι το πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο θα είναι ανοιχτό και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμη την απελευθέρωση από το Ισραήλ όλων των φυλακισμένων Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών. Τέλος, είπε ότι η Χαμάς έλαβε εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει οριστικά.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Οσάμα Χάμνταν, δήλωσε απόψε στην Αίγυπτο ότι «κανένας Παλαιστίνιος δεν δέχεται τον αφοπλισμό» και ότι οι Παλαιστίνιοι «χρειάζονται όπλα και αντίσταση».

Υπενθυμίζεται ότι η ψήφος του υπουργικού συμβουλίου είναι αυτή που θα καθορίσει αν θα περάσει το σχέδιο. Οι ως τώρα αναφορές δείχνουν ότι το σχέδιο θα εγκριθεί κατά πλειοψηφία.

protothema.gr/cnn.gr/ΑΠΕ-ΜΠΕ