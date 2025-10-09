Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

LIVE: Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Στην τελική ευθεία για την έγκριση της εκεχειρίας, συνεδριάζει το υπουργικό στο Ισραήλ

Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Πανηγυρίζει ο Τραμπ, θα μιλήσει σε συνεδρίαση της Κνεσέτ

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

  • - Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση ενός σχεδίου εκεχειρίας με αμερικανική διαμεσολάβηση, που προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων σε συμφωνημένη γραμμή και την απελευθέρωση μέρους των Παλαιστινίων κρατουμένων.
  • - Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε πως ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε και αναμένει την απελευθέρωση των ομήρων μέχρι την Τρίτη. Μάλιστα, ο Τραμπ θα ταξιδέψει στο Ισραήλ και θα μιλήσει στη συνεδρίαση της Κνεσέτ.
  • - Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, ανακοίνωσε την μόνιμη εκεχειρία από σήμερα στη Γάζα
  • - Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συνεδρίαση για να συζητήσει τα σχέδια κατάπαυσης του πυρός και τώρα συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο.
  • - Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τοποθετήθηκε για την υπό διαμόρφωση συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε αποτέλεσμα

    Reuters: Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς στη Γάζα κηρύσσει το τέλος του πολέμου και την έναρξη μόνιμης εκεχειρίας

    Κήρυξε σε δήλωσή του το τέλος του πολέμου και μόνιμη εκεχειρία. Είπε ακόμη ότι το πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο θα είναι ανοιχτό και προς τις δύο κατευθύνσεις.

     

    Η συμφωνία προβλέπει ακόμη την απελευθέρωση από το Ισραήλ όλων των φυλακισμένων Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών. Τέλος, είπε ότι η Χαμάς έλαβε εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει οριστικά.

     

     

    Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Οσάμα Χάμνταν, δήλωσε απόψε στην Αίγυπτο ότι «κανένας Παλαιστίνιος δεν δέχεται τον αφοπλισμό» και ότι οι Παλαιστίνιοι «χρειάζονται όπλα και αντίσταση».

    Υπενθυμίζεται ότι η ψήφος του υπουργικού συμβουλίου είναι αυτή που θα καθορίσει αν θα περάσει το σχέδιο. Οι ως τώρα αναφορές δείχνουν ότι το σχέδιο θα εγκριθεί κατά πλειοψηφία.

    protothema.gr/cnn.gr/ΑΠΕ-ΜΠΕ

