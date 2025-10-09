Υπογράφηκαν τα συμβόλαια για αναβάθμιση του Κατασκηνωτικού Χώρου Πόλης Χρυσοχούς

Συμβόλαια ύψους €151.500 ετησίως με την εταιρεία Wadelink Ltd υπεγράφησαν σήμερα στο Δημαρχείο Πόλης Χρυσοχούς για την ανακαίνιση και ανάπλαση του Κατασκηνωτικού Χώρου, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες και να συμβάλει ουσιαστικά στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Τα συμβόλαια υπεγράφησαν, μεταξύ του Δημάρχου, Γιώτη Παπαχριστοφή και της εταιρείας Wadelink Ltd, διά του αντιπροσώπου της Σάββα Μιχαήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Π.Χρυσοχούς η υπογραφή της συμφωνίας, ύψους €151.500 ετησίως, με αύξηση 5% ανά διετία επί του ετήσιου μισθώματος, αποτελεί ορόσημο για το Δήμο, καθώς σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα αναβάθμισης των δημοτικών υποδομών και εντάσσεται στις στρατηγικές δράσεις του Δήμου για ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και επισκεπτών.

Η Ανάδοχος εταιρεία βάσει των συμβατικών της υποχρεώσεων θα πρέπει, προστίθεται στην ανακοίνωση να ολοκληρώσει τις κατασκευαστικές εργασίες και την κατασκευή των υποστατικών στο ακίνητο με σκοπό τη λειτουργία του ακινήτου ως κατασκηνωτικού χώρου εντός χρονοδιαγράμματος 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Πρόκειται για ένα έργο που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τον κατασκηνωτικό Χώρο, δημιουργώντας έναν σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο αναψυχής, αντάξιο της φυσικής ομορφιάς και της ιστορίας της Πόλης Χρυσοχούς.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα και να αναδείξει περαιτέρω την Πόλη Χρυσοχούς ως ελκυστικό προορισμό για επισκέπτες στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει την πεποίθηση ότι η συνεργασία με την Wadelink Ltd θα είναι παραγωγική και αποτελεσματική, οδηγώντας σε ένα έργο που θα αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο την Πόλη Χρυσοχούς και θα ενισχύσει την εικόνα και τη δυναμική της, καταλήγει η ανακοίνωση.