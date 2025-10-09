Άμεση ανάλυση: Η Μέση Ανατολή υπό το φως της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα - Το πιο σημαντικό ερώτημα

«Μετά από δύο χρόνια και δύο ημέρες, φαίνεται ότι έχουμε επιτέλους φτάσει στο τέλος του ισραηλινού πολέμου στη Γάζα», δηλώνει στο politis.com.cy η πολιτική αναλύτρια με ειδίκευση στα θέματα της Μέσης Ανατολής, Ευανθία Κουλουριώτη. Σημειώνει δε ότι «παρά τις πολυπλοκότητες της τρέχουσας συμφωνίας και τις σαφείς διαφορές απόψεων μεταξύ της Χαμάς και της ισραηλινής κυβέρνησης σχετικά με το πολιτικό μέλλον και την ασφάλεια της Γάζας, καθώς και τα επόμενα στάδια της συμφωνίας, τα δύο μέρη συμφώνησαν να εφαρμόσουν το πρώτο στάδιο αυτής, το οποίο συνοψίζεται στη διακοπή της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, στην εφαρμογή μερικής αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα και στην απελευθέρωση 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των ζωντανών Ισραηλινών ομήρων, που εκτιμώνται σε 20, και των πτωμάτων των νεκρών, που αριθμούν 28».

Το μεγάλο ερώτημα

Συνεχίζοντας αναφέρει ότι «είναι γεγονός ότι τα εύσημα για αυτή τη συμφωνία πρέπει να αποδοθούν πρωτίστως στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο στο να αναγκάσει την ισραηλινή κυβέρνηση να κάνει κάποιες παραχωρήσεις. Επίσης, ώθησε το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία να ασκήσουν μεγάλη πίεση στην Χαμάς καθιστώντας έτσι τους ηγέτες πιο ευέλικτους για την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας. Παρά τη θετική ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή, το πιο σημαντικό ερώτημα παραμένει: Έχουμε περάσει το στάδιο μετά την 7η Οκτωβρίου ή θα συνεχιστούν οι επιπτώσεις των δύο τελευταίων ετών και ο κύκλος της φωτιάς θα μετατοπιστεί από τη Γάζα σε άλλο μέτωπο;».

Στην πραγματικότητα, προσθέτει, «η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα συνδεθεί με διάφορους παράγοντες, ο σημαντικότερος από τους οποίους είναι το μέλλον της κυβέρνησης Νετανιάχου και η εσωτερική της σταθερότητα. Όπως είναι γνωστό, η σημερινή κυβέρνηση βασίζεται σε συμμαχίες με πολλά ακροδεξιά κόμματα. Αυτά τα κόμματα ήταν αντίθετα σε οποιαδήποτε συμφωνία που θα σταματούσε τον πόλεμο χωρίς να τερματίσει στρατιωτικά τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ή σε αυτό που αποκαλούν αποφασιστική νίκη. Ωστόσο, η τρέχουσα συμφωνία, παρά το γεγονός ότι περιέχει σαφείς όρους για την παράδοση των όπλων της Χαμάς και την καταστροφή των στρατιωτικών υποδομών της, η Χαμάς δεν έχει ανακοινώσει την αποδοχή αυτών των όρων. Αντίθετα, ορισμένοι εκπρόσωποί της, σε αρκετές συναντήσεις τις τελευταίες δύο ημέρες με αραβικές χώρες, επιβεβαίωσαν ότι η πολιτοφυλακή δεν θα δεχτεί την παράδοση των όπλων της ή τη διαχείριση της Λωρίδας της Γάζας από έναν διεθνή οργανισμό, τονίζοντας την ανάγκη οι Παλαιστίνιοι να είναι αυτοί που θα διοικούν τη Λωρίδα της Γάζας. Επομένως, υπάρχει πιθανότητα η έγκριση αυτής της συμφωνίας από την κυβέρνηση Νετανιάχου να οδηγήσει στην αποχώρηση αυτών των ακροδεξιών κομμάτων, αναγκάζοντας έτσι τον Νετανιάχου να διεξαγάγει πρόωρες εκλογές, οι οποίες μπορεί να προγραμματιστούν για τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ο Νετανιάχου εξακολουθεί να πιστεύει ότι η κυβέρνησή του θα παραμείνει σταθερή και ότι μπορεί να πείσει τους υπουργούς Σμότριτς και Μπεν Γκβιρ να συνεχίσουν, τονίζοντας ότι το σχέδιο Τραμπ θα εφαρμοστεί πλήρως παρά τις αντιρρήσεις της Χαμάς. Επομένως, η συνέχιση της κυβέρνησης Νετανιάχου θα σημαίνει ότι τα ζητήματα του Λιβάνου, της Συρίας, του Ιράν, της Υεμένης και της Δυτικής Όχθης θα παραμείνουν στην ατζέντα της ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία θα προσπαθήσει να πετύχει περισσότερες νίκες και να συνεχίσει το σχέδιό της για την αναδιάρθρωση της ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή. Τα ζητήματα του Ιράν, του πυρηνικού του προγράμματος και της Χεζμπολάχ είναι τα πιο σημαντικά στην επόμενη φάση».

Η πολιτική αναλύτρια με ειδίκευση στα θέματα της Μέσης Ανατολής, Ευανθία Κουλουριώτη.

Λίβανος

«Στον Λίβανο», αναφέρει, «παρά την έγκριση από την κυβέρνηση της χώρας στις 5 Αυγούστου της απόφασης για περιορισμό των όπλων στο λιβανέζικο κράτος, και στη συνέχεια την επικύρωσή της στις 7 Αυγούστου για την εφαρμογή του εγγράφου που υπέβαλε ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Τόμας Μπαράκ, η απόρριψη αυτού του εγγράφου από το Ισραήλ και η επιβεβαίωση από την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τα πέντε σημεία (τα οποία τώρα έχουν γίνει επτά) στο νότιο Λίβανο πριν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, έθεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου σε μια πιο περίπλοκη εσωτερική κατάσταση υπό το φως της άρνησης της Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα της και της επιβεβαίωσης των ΗΠΑ ότι δεν θα παρασχεθούν εγγυήσεις στο λιβανέζικο κράτος σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο. Επομένως, σήμερα η πραγματικότητα του Λιβάνου δεν διαφέρει πολύ από την κατάσταση πριν από τον πρόσφατο πόλεμο που έληξε στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, καθώς η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να διαθέτει χιλιάδες εκπαιδευμένους μαχητές και ένα οπλοστάσιο πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς (εκτιμάται σε χιλιάδες), εξακολουθεί να έχει επιρροή στον λιβανέζικο στρατό και την ασφάλεια και έχει πολιτική προστασία από τον πρόεδρο του λιβανέζικου κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, ενώ το Ιράν συνεχίζει να της παρέχει οικονομική υποστήριξη (ορισμένες πηγές κάνουν λόγο για 60 έως 80 εκατομμύρια δολάρια το μήνα). Αυτή η στρατιωτική υποστήριξη προέρχεται εν μέρει μέσω της Συρίας, παρά τις προσπάθειες της συριακής κυβέρνησης να την αποτρέψει, και εν μέρει μέσω της θάλασσας. Επιπλέον, η πολιτοφυλακή έχει την ικανότητα να κατασκευάζει τοπικά ορισμένους τύπους πυραύλων και drones. Εν τω μεταξύ, πολλοί Ισραηλινοί πολίτες που ζουν στις βόρειες περιοχές του Ισραήλ δεν έχουν ακόμη επιστρέψει στα σπίτια τους από φόβο μήπως αναζωπυρωθεί ο πόλεμος».

Τονίζει δε ότι «με την ανακοίνωση της υπογραφής της συμφωνίας Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, πολλοί Λιβανέζοι πιστεύουν ότι ο Λίβανος θα είναι ο επόμενος και ότι οι πιθανότητες επανέναρξης του πολέμου είναι υψηλές. Αυτό είναι απολύτως λογικό. Η αποτυχία εξάλειψης της Χεζμπολάχ στρατιωτικά και πολιτικά θα σημαίνει ότι τα επιτεύγματα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στον στρατιωτικό τομέα και στον τομέα της ασφαλείας τα τελευταία δύο χρόνια εναντίον της Χεζμπολάχ θα ακυρωθούν και η πολιτοφυλακή θα αναδιοργανωθεί, αποτελώντας εκ νέου σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ και θανάσιμο μοχλό στα χέρια των Ιρανών. Επομένως, πιστεύω ότι ο Νετανιάχου, ο οποίος πλέον γνωρίζει πλήρως ότι ο πόλεμός του με το Ιράν δεν έχει τελειώσει ακόμη, θα πρέπει να επιλύσει το ζήτημα της Χεζμπολάχ πριν λάβει περαιτέρω μέτρα εναντίον του Ιράν. Το Ισραήλ έχει ακόμα δύο δρόμους: ο πρώτος είναι να προσφέρει παραχωρήσεις στο λιβανέζικο κράτος σε αντάλλαγμα για μια συμφωνία παρόμοια με τη συμφωνία της Γάζας, μέσω της οποίας τα όπλα της Χεζμπολάχ θα περάσουν στο λιβανέζικο κράτος με αμερικανικές και γαλλικές εγγυήσεις. Ο δεύτερος δρόμος είναι μια νέα ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην οποία ο νότιος Λίβανος και ακόμη και ο ποταμός Λιτάνι θα γίνουν ισραηλινή ζώνη ασφαλείας».

Ιράν

Η κ. Κουλουριώτη υποστήριξε ότι «στο Ιράν, με την ενεργοποίηση του μηχανισμού επαναφοράς κυρώσεων από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίζει να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος, φαίνεται ότι όλες οι διπλωματικές οδοί είναι σχεδόν κλειστές. Η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να επιμένει ότι η Τεχεράνη πρέπει να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, να περιορίσει τις δυνατότητες του πυραυλικού της προγράμματος και να σταματήσει να υποστηρίζει τις πολιτοφυλακές στην περιοχή, ενώ το Ιράν επιμένει να απορρίπτει αυτούς τους όρους. Εν τω μεταξύ, ο ιρανικός στρατός αναδιοργανώνει τις αμυντικές και επιθετικές στρατιωτικές του δυνατότητες, εν μέσω συζητήσεων για τη μεταφορά συστοιχιών S-300 από τη Μόσχα στο Ιράν και την προετοιμασία για την παράδοση ρωσικών αεροσκαφών Sukhoi-35. Ταυτόχρονα, η Τεχεράνη επανενεργοποιεί τη γραμμή παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων με την υποστήριξη της Κίνας. Οι Ιρανοί εξακολουθούν να κατέχουν μεταξύ 400 και 450 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τριών πυρηνικών βομβών. Δεδομένης αυτής της πραγματικότητας, η κυβέρνηση Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τετελεσμένο γεγονός: αν αποφύγει τη στρατιωτική επιλογή, το Ιράν θα ανοικοδομήσει τις πυρηνικές, στρατιωτικές και ασφαλιστικές του δυνατότητες. Ελλείψει αξιόπιστων παρατηρητών, τίποτα δεν εμποδίζει το Ιράν να προχωρήσει στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, κάτι που το Ισραήλ δεν μπορεί να αποδεχτεί, και ως εκ τούτου η στρατιωτική επιλογή και η μετάβαση σε έναν νέο γύρο πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είναι μόνο θέμα χρόνου».

Συρία

Ακολούθως είπε ότι «στη Συρία, παρά τις αυξανόμενες συζητήσεις σχετικά με την πιθανότητα υπογραφής συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ Δαμασκού και Ισραήλ που θα μείωνε τις εντάσεις στα συρο-ισραηλινά σύνορα, ορισμένες διαφωνίες για ζητήματα όπως το μέλλον των Υψιπέδων του Γκολάν και της Σουάιντα εξακολουθούν να θέτουν εμπόδια στην οριστικοποίηση αυτής της συμφωνίας. Κατά τη γνώμη μου, ωστόσο, η διακοπή του πολέμου στη Γάζα θα δώσει ώθηση στις συρο-ισραηλινές διαπραγματεύσεις και η υπογραφή της συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ των δύο χωρών θα είναι θέμα χρόνου και θα θεωρηθεί ένα σημαντικό βήμα προς την ομαλοποίηση μεταξύ Συρίας και Ισραήλ».

Δυτική Όχθη

Αναφερόμενη στη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι «ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να κατευνάσει τα σκληροπυρηνικά δεξιά κόμματα στην κυβέρνησή του, δίνοντας το πράσινο φως για περισσότερους εποικισμούς στη βόρεια και κεντρική Δυτική Όχθη, με την πιθανότητα προσάρτησης της κοιλάδας του Ιορδάνη. Συγχρόνως, το Ισραήλ θα εντείνει τις επιχειρήσεις ασφαλείας του εκεί, υπό το φως της προσπάθειας του Ιράν να δημιουργήσει μια εστία έντασης στη Δυτική Όχθη».

Υεμένη

Η κ. Κουλουριώτη αναφέρθηκε και στην Υεμένη, λέγοντας πως «κατά τη γνώμη μου, το Ισραήλ θα εδραιωθεί σε επίπεδο ασφαλείας και πληροφοριών εκεί. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αποδείξει ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές δεν είναι πολύ αποτελεσματικές χωρίς ένα ισχυρό δίκτυο πληροφοριών που μπορεί να ενισχύσει την ακρίβεια και τον αντίκτυπο αυτών των επιθέσεων. Παρά το γεγονός ότι η πολιτοφυλακή των Χούθι δέχτηκε χιλιάδες αεροπορικές επιδρομές από τον αμερικανο-βρετανικό συνασπισμό, στη συνέχεια μόνο από τους Αμερικανούς και στη συνέχεια από το Ισραήλ, αυτές οι αεροπορικές επιδρομές δεν επηρέασαν την ικανότητα της πολιτοφυλακής να συνεχίσει να αποκόπτει το Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντάμπ και να στοχεύει ισραηλινά εδάφη με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Επομένως, αναμένω ότι στην επόμενη φάση το Ισραήλ θα επικεντρωθεί στην Υεμένη στον τομέα πληροφοριών».

Καταλήγοντας είπε ότι «εν τέλει, το τέλος του πολέμου στη Γάζα δεν σηματοδοτεί, όπως προσπαθούν να το παρουσιάσουν ο Τραμπ και ορισμένοι παρατηρητές, την αρχή της ειρήνης στην περιοχή. Αντίθετα, θα δώσει στο Ισραήλ την ελευθερία να στρέψει την προσοχή του σε άλλους εχθρούς και άλλα μέτωπα. Αυτή η συμφωνία δεν σημαίνει το τέλος της παλαιστινο-ισραηλινής σύγκρουσης, αλλά μάλλον το κλείσιμο ενός κεφαλαίου και το άνοιγμα ενός νέου που πιθανότατα θα οδηγήσει σε περισσότερες συγκρούσεις, εκτός εάν μεταφραστεί σε μια βιώσιμη πολιτική λύση. Το Ισραήλ, το οποίο μάχεται σε επτά μέτωπα τα τελευταία δύο χρόνια, θα πολεμήσει σε έξι, ενώ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη Γάζα».