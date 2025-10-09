Αλλαγές στη σύνθεση κοινοβουλευτικών επιτροπών αποφάσισε η Επιτροπή Επιλογής

Η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής σε συνεδρία της την Πέμπτη αποφάσισε αλλαγές στη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Τις αλλαγές ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου μετά το πέρας της νομοθετικής εργασίας της Ολομέλειας.

Ο Βουλευτής ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος αντικαθιστά τον επίσης Βουλευτή ΕΔΕΚ Ηλία Μυριάνθους στην επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και ο κ. Μυριάνθους ορίζεται ως νέο μέλος στην Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου δεν θα συμμετέχει πλέον στην Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ορίζεται ως νέο μέλος στην επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.