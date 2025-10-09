Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύλληψη 36χρονου στη Λεμεσό για παράνομη κατοχή περιουσίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.

Στη σύλληψη 36χρονου προχώρησε, την Πέμπτη, το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη κατοχή περιουσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε έρευνα που έγινε το πρωί, από μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού, στην οικία του 36χρονου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πέντε ηλεκτρικά σκούτερ, δύο ποδήλατα, δύο ηλεκτρικά ποδήλατα και ένα ηλεκτρικό μοτοποδήλατο.

Ο 36χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.

ΚΥΠΕ

