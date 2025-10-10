Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

Κύπρος

Πυρκαγιά σε σκουπίδια παρά τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου

Πυροσβεστικές δυνάμεις ανταποκρίθηκαν για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε, το πρωί της Παρασκευής, παρά τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, πλησίον της σήραγγας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 8:00 και για την κατάσβεση ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Μονοβόλικου και οι Βρετανικές Βάσεις, στον τομέα ευθύνης των οποίων εμπίπτει η περιοχή.

Η φωτιά, που κατασβέστηκε, ξέσπασε σε σωρό από σκουπίδια και άχρηστα υλικά.

Εξάλλου, στις 9:42 φωτιά ξέσπασε σε εν κινήσει εμπορικό όχημα στο δρόμο Λεμεσού – Τρόοδους, παρά το φράγμα Άλασσας.

Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη του Πυροσβεστικού Σταθμού Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου», ενώ ο οδηγός εξήλθε έγκαιρα του οχήματος.

ΚΥΠΕ

