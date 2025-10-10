Πυρκαγιά σε σκουπίδια παρά τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου

Πυροσβεστικές δυνάμεις ανταποκρίθηκαν για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε, το πρωί της Παρασκευής, παρά τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, πλησίον της σήραγγας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 8:00 και για την κατάσβεση ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Μονοβόλικου και οι Βρετανικές Βάσεις, στον τομέα ευθύνης των οποίων εμπίπτει η περιοχή.

Η φωτιά, που κατασβέστηκε, ξέσπασε σε σωρό από σκουπίδια και άχρηστα υλικά.

Εξάλλου, στις 9:42 φωτιά ξέσπασε σε εν κινήσει εμπορικό όχημα στο δρόμο Λεμεσού – Τρόοδους, παρά το φράγμα Άλασσας.

Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη του Πυροσβεστικού Σταθμού Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου», ενώ ο οδηγός εξήλθε έγκαιρα του οχήματος.

