Νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι ενήλικες στην Κύπρο δεν γνωρίζουν ότι 1 στους 3 ανθρώπους θα αναπτύξει έρπητα ζωστήρα

Νέα έρευνα που διεξήχθη στην Κύπρο τον Μάιο του 2025, σε δείγμα 101 συμμετεχόντων, έδειξε ότι, ενώ το 60% των ενηλίκων έχει ακούσει για τον έρπητα ζωστήρα, όταν πρόκειται να αναλάβουν δράση για να μάθουν περισσότερα, μόνο το 14% είχε σχέδια να μιλήσει με τον γιατρό του σχετικά με τον προσωπικό του κίνδυνο να αναπτύξει την πάθηση.1

Αυτή η έλλειψη δράσης μπορεί να συνδέεται με το γεγονός ότι μόνο το 19% των ενηλίκων γνώριζε ότι 1 στους 3 ανθρώπους θα αναπτύξει έρπητα ζωστήρα στη διάρκεια της ζωής του.1 Στην πραγματικότητα, μόνο το 14% πίστευε ότι ο έρπης ζωστήρας συμβαίνει συχνά σε άτομα σαν και τους ίδιους.1 Αυτό δείχνει μια έλλειψη επίγνωσης της προσωπικής επίδρασης που μπορεί να έχει ο έρπης ζωστήρας. Ως αποτέλεσμα, οι ενήλικες στην Κύπρο ενδέχεται να υποτιμούν τον ατομικό τους κίνδυνο και, συνεπώς, να μην λαμβάνουν μέτρα για να ενημερωθούν και να προστατευθούν.

Η έρευνα αποτελεί μέρος μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την ασθένεια που διεξάγει η GSK στην Κύπρο με επίκεντρο τον έρπητα ζωστήρα, η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με μια πάθηση που μπορεί να προσβάλει σχεδόν οποιονδήποτε. Η εκστρατεία της GSK τονίζει ότι ο έρπης ζωστήρας δεν περιορίζεται μόνο στα πολύ ηλικιωμένα άτομα ή σε όσους πάσχουν από χρόνιες παθήσεις. Μπορεί να επηρεάσει σχεδόν οποιονδήποτε, ακόμη και άτομα που κατά τα άλλα είναι υγιή και δραστήρια.1

«Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο επώδυνος και διαταρακτικός μπορεί να είναι ο έρπης ζωστήρας μέχρι να είναι αργά. Όσο περισσότερο μιλάμε ανοιχτά γι’ αυτό, τόσο περισσότερο ενδυναμώνουμε τα άτομα - ιδίως τα άτομα άνω των 60 ετών - να δράσουν και να προστατεύσουν την υγεία τους.»

Ανδρέας Χριστοδούλου, Διευθυντής Γραφείου, Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της Κύπρου συνιστά στους ενήλικες άνω των 60 ετών να εμβολιαστούν κατά του έρπητα ζωστήρα. Ο εμβολιασμός παρέχεται δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον προσωπικό τους γιατρό για περισσότερες πληροφορίες.2

Τι είναι ο έρπης ζωστήρας;

Ο έρπης ζωστήρας είναι μια επώδυνη ασθένεια που προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού varicella zoster (VZV).2 Αφού κάποιος έχει περάσει ανεμευλογιά, ο ιός παραμένει στον οργανισμό και μπορεί να επανενεργοποιηθεί χρόνια αργότερα λόγω φυσιολογικής εξασθένισης του ανοσοποιητικού συστήματος με την ηλικία.3

Συνήθως ξεκινά με πόνο, κάψιμο ή μυρμήγκιασμα στη μία πλευρά του σώματος, συνήθως στο στήθος, στην κοιλιά ή στο πρόσωπο. Λίγες μέρες μετά, εμφανίζεται εξάνθημα ή ομάδα φυσαλίδων σε μορφή ζώνης στο δέρμα. 3 Ο πόνος περιγράφεται συχνά ως καυστικός ή διαξιφιστικός. Κάποιοι ασθενείς αναφέρουν ότι ακόμη και η επαφή του ρούχου με το δέρμα είναι ανυπόφορη. Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν φαγούρα, πονοκέφαλο, κόπωση, πυρετό και ευαισθησία στο φως.3

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν πλήρως από τον ιό, περίπου το 20% των ασθενών άνω των 50 ετών θα υποφέρουν από επίμονο νευρικό πόνο (μεθερπητική νευραλγία, PHN) για μήνες ή χρόνια μετά την υποχώρηση του αρχικού εξανθήματος του έρπητα ζωστήρα. 4,5 Αν και είναι σπάνιες, άλλες επιπλοκές του έρπητα ζωστήρα μπορεί να περιλαμβάνουν τύφλωση, δευτερογενή λοίμωξη, φλεγμονή ή πρήξιμο στους πνεύμονες, τον εγκέφαλο, το ήπαρ ή θάνατο λόγω επιπλοκών της νόσου.6

Παράγοντες κινδύνου;

Η ηλικία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Η συχνότητα εμφάνισης του έρπητα ζωστήρα αυξάνεται όσο μεγαλώνουμε, με απότομη αύξηση μετά την ηλικία των 50–60 ετών.3 Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ακόμη κι αν αισθάνονται υγιείς.3

Αν και άτομα με παθήσεις όπως διαβήτη, καρδιοπάθειες ή χρόνια νεφρική νόσο μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών2, όσοι δεν έχουν υφιστάμενη διάγνωση δεν αποκλείονται, καθώς ο κίνδυνος για την εμφάνιση έρπητα ζωστήρα αυξάνεται απότομα μετά τα 50. 3,4

Τα άτομα άνω των 60 ετών ενθαρρύνονται να ενημερωθούν, να κατανοήσουν τον προσωπικό τους κίνδυνο και να μιλήσουν με τον προσωπικό τους γιατρό σχετικά με τον έρπητα ζωστήρα. Ο γιατρός μπορεί να συμβουλεύσει για προληπτικά μέτρα, όπως ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα, ο οποίος στην Κύπρο περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών μέσω του ΓΕΣΥ και παρέχεται δωρεάν σε ενήλικες άνω των 60 ετών καθώς και σε ενήλικες με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα.2

Η εκστρατεία προτρέπει τους Κύπριους να μην υποτιμούν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει ο έρπης ζωστήρας στην υγεία τους. Η συζήτηση με έναν γιατρό είναι ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξετε την υγεία σας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://erpitaszostiras.cy για να μάθετε περισσότερα.

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή. *Δεν θα εμφανίσουν όλοι οι άνθρωποι που διατρέχουν κίνδυνο έρπητα ζωστήρα. Τα συμπτώματα του έρπητα ζωστήρα μπορεί να διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή. Οι εικόνες είναι απεικονίσεις ασθενών.

