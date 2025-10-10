Βυθίζεται η μετοχή της Ferrari - Η χειρότερη μέρα στην ιστορία της

Οι μετοχές της Ferrari σημείωσαν την χειρότερη ημέρα διαπραγμάτευσης στην ιστορία τους, μετά την αναθεώρηση των προβλέψεων της εταιρείας κατασκευής πολυτελών αυτοκινήτων για το σύνολο του έτους και το 2030 και την αναθεώρηση προς τα κάτω των στόχων της για την ηλεκτροκίνηση.

Οι αναλυτές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τις νέες προβλέψεις, λέγοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες.

Συγκεκριμένα, αναλυτές της Citi ανέφεραν σε ερευνητική τους έκθεση ότι οι προβλέψεις της Ferrari «υπολείπονται των εκτιμήσεων μας για «χαμηλότερη ανάπτυξη» από την πρόβλεψη CMD και αντανακλούν, κατά τη γνώμη μας, τη συντηρητική στάση της διοίκησης», σύμφωνα με το CNBC.

Πηγή: cnn.gr