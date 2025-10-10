Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Auto

Βυθίζεται η μετοχή της Ferrari - Η χειρότερη μέρα στην ιστορία της

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι αναλυτές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τις νέες προβλέψεις, λέγοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες.

Οι μετοχές της Ferrari σημείωσαν την χειρότερη ημέρα διαπραγμάτευσης στην ιστορία τους, μετά την αναθεώρηση των προβλέψεων της εταιρείας κατασκευής πολυτελών αυτοκινήτων για το σύνολο του έτους και το 2030 και την αναθεώρηση προς τα κάτω των στόχων της για την ηλεκτροκίνηση.

Οι αναλυτές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τις νέες προβλέψεις, λέγοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες.

Συγκεκριμένα, αναλυτές της Citi ανέφεραν σε ερευνητική τους έκθεση ότι οι προβλέψεις της Ferrari «υπολείπονται των εκτιμήσεων μας για «χαμηλότερη ανάπτυξη» από την πρόβλεψη CMD και αντανακλούν, κατά τη γνώμη μας, τη συντηρητική στάση της διοίκησης», σύμφωνα με το CNBC.

Πηγή: cnn.gr

Tags

AUTOAUTO NEWSΜΕΤΟΧΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα