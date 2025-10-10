Εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η ΡΑΕΚ μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector

Μια σημαντική εξέλιξη για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας σηματοδοτεί η σημερινή δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας των αποφάσεων 302 και 303/2025 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), με τις οποίες μεταβιβάζονται στον ΑΔΜΗΕ η Άδεια Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και η Άδεια Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, που μέχρι σήμερα ανήκαν στην εταιρεία EuroAsia Interconnector.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε άμεση συνέχεια της χθεσινής συνάντησης των Υπουργών Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Γιώργου Παπαναστασίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσία του Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα Σταύρου Αυγουστίδη και του Έλληνα Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Τσάφου. Η συνάντηση διεξήχθη σε πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης, με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης του έργου και την οριστική επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων.

Η νέα φάση, όπως συμφωνήθηκε στη συνάντηση, ξεκινά με στόχο να επιλυθούν όλα τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά – γεωπολιτικά, οικονομικά και τεχνικά – ώστε να υπάρξει ένα αραγές μέτωπο και να εξαλειφθούν οι επιφυλάξεις που υπήρχαν γύρω από το έργο.

Από πλευράς τεχνοοικονομικών εκκρεμοτήτων, στο τραπέζι βρίσκονται εκτός από την μεταβίβαση των αδειών κυριότητας και διαχείρισης του έργου στον ΑΔΜΗΕ, η απόφαση της ΡΑΕΚ για τον καθορισμό των χρεώσεων χρήσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε να αποδοθεί στον ΑΔΜΗΕ το εγκεκριμένο έσοδο ύψους 25 εκατ. ευρώ για το 2025, καθώς και η αναγνώριση του συνόλου των επενδυτικών δαπανών του έργου, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί μόλις 82 εκατ. ευρώ έναντι συνολικών δαπανών 250 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, εκκρεμεί η κοινή απόφαση ΡΑΕΚ – ΡΑΑΕΥ για το λειτουργικό κόστος (opex) του έργου για το 2025, καθώς και η έγκριση του ποσού των 19 εκατ. ευρώ που κατέβαλε ο ΑΔΜΗΕ για σταλίες στα ερευνητικά σκάφη της Nexans.

Οι δύο πλευρές δίνουν ραντεβού για την επόμενη Τρίτη, στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με τον Επίτροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργκενσεν, σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η περαιτέρω ευρωπαϊκή στήριξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Πηγή: protothema.gr