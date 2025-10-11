Μουσείο Λεμεσού: Προχωρούν σε μελέτες

Δήμος Λεμεσού, Δημόσια Έργα, Τμήμα Αρχαιοτήτων και Υφυπουργείο Πολιτισμού είχαν την προηγούμενη βδομάδα σημαντική συνάντηση με θέμα συζήτησης το Αρχαιολογικό Μουσείο Λεμεσού. Πλέον όλες οι πλευρές έχουν συμφωνήσει ότι η καλύτερη επιλογή είναι η αναβάθμιση και επέκταση του σημερ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!