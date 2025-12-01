Hermes Airports: Για πρώτη φορά στην ιστορία 13 εκατ. επιβάτες

Η Hermes Airports ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των Κυπριακών αεροδρομίων η επιβατική κίνηση έχει φθάσει σήμερα τα 13 εκατομμύρια επιβάτες από την αρχή του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ορόσημο αυτό πέραν της σημειολογίας αποδεικνύει τη δυναμική και σταθερή ανάπτυξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας μας, ως αποτέλεσμα διαχρονικών προσπαθειών και συνεργασίας μεταξύ της Hermes Αirports, των τουριστικών φορέων και του Κράτους.

«Κάθε ορόσημο είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αριθμό. Τα 13 εκατομμύρια επιβάτες είναι 160 δρομολόγια από 60 αεροπορικές εταιρίες σε 41 χώρες και προχωρούμε. Το ορόσημο αυτό μας δίνει την επιβεβαίωση ότι η στρατηγική μας για ανάπτυξη της συνδεσιμότητας της χώρας μας είναι στη σωστή κατεύθυνση και συνεχίζουμε με ακόμα μεγαλύτερους στόχους όπως είναι διασφάλιση της ολόχρονης συνδεσιμότητας και οι απευθείας πτήσεις με σημαντικές πόλεις», τονίζεται.