Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Hermes Airports: Για πρώτη φορά στην ιστορία 13 εκατ. επιβάτες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα 13 εκατομμύρια επιβάτες είναι 160 δρομολόγια από 60 αεροπορικές εταιρίες σε 41 χώρες

Η Hermes Airports ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των Κυπριακών αεροδρομίων η επιβατική κίνηση έχει φθάσει σήμερα τα 13 εκατομμύρια επιβάτες από την αρχή του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ορόσημο αυτό πέραν της σημειολογίας αποδεικνύει τη δυναμική και σταθερή ανάπτυξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας μας, ως αποτέλεσμα διαχρονικών προσπαθειών και συνεργασίας μεταξύ της Hermes Αirports, των τουριστικών φορέων και του Κράτους.

«Κάθε ορόσημο είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αριθμό. Τα 13 εκατομμύρια επιβάτες είναι 160 δρομολόγια από 60 αεροπορικές εταιρίες σε 41 χώρες και προχωρούμε. Το ορόσημο αυτό μας δίνει την επιβεβαίωση ότι η στρατηγική μας για ανάπτυξη της συνδεσιμότητας της χώρας μας είναι στη σωστή κατεύθυνση και συνεχίζουμε με ακόμα μεγαλύτερους στόχους όπως είναι διασφάλιση της ολόχρονης συνδεσιμότητας και οι απευθείας πτήσεις με σημαντικές πόλεις», τονίζεται.

Tags

ΑεροδρόμιαΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΦΟΥαεροπλάνοαεροδρόμιααεροδρόμιοΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟαεροδρόμια κύπρου

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα