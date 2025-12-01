Γνωμάτευση για δημοσίευσης λίστας οφειλετών ζητά ο ΕΟΑ Αμμοχώστου

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, στο πλαίσιο της αποστολής του για ενίσχυση της διαφάνειας, καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και ορθή διαχείριση των δημοσίων εσόδων, έχει αποστείλει επίσημη επιστολή προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζητώντας γνωμάτευση αναφορικά με τη δυνατότητα δημοσίευσης καταλόγου οφειλετών με μεγάλα ποσά σε καθυστέρηση προς τον Οργανισμό.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, ο ΕΟΑ Αμμοχώστου θεωρεί ότι η δημοσιοποίηση μιας τέτοιας λίστας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι οποιαδήποτε σχετική ενέργεια πρέπει να πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τη σχετική εθνική νομοθεσία.

Συμπληρώνεται πως με αφορμή την εν λόγω πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου Γιάννης Καρούσος απηύθυνε κάλεσμα προς όσους οφείλουν σημαντικά ποσά να προχωρήσουν άμεσα σε τακτοποίηση των οφειλών τους. «Η διασφάλιση των δημοσίων εσόδων είναι υπόθεση σεβασμού προς όλους τους πολίτες και θεμέλιο για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού μας», σημείωσε σχετικά.

Ο κ. Καρούσος ανακοίνωσε επίσης ότι θα εισηγηθεί την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, ώστε η δημοσίευση λίστας μεγάλων οφειλετών να καταστεί υποχρεωτική για όλους τους σχετικούς οργανισμούς.

Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου αναμένει την επίσημη γνωμάτευση της Επιτρόπου, ώστε να προχωρήσει με νόμιμο τρόπο και τεκμηριωμένο στις απαραίτητες ενέργειες, με στόχος τη δημιουργία ενός συστήματος το οποίο θα ενισχύει τη διαφάνεια, θα προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και θα βελτιώνει τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταλήγει η ανακοίνωση.

