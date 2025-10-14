Στα €9 εκατ. η χορηγία για τους μισθούς ιερέων

Στα €9 εκατ. ανέρχεται η κρατική χορηγία που θα καταβληθεί το έτος 2026 προς την Εκκλησία για κάλυψη μέρους της μισθοδοσίας του εφημεριακού κλήρου της υπαίθρου καθώς και των κληρικών των θρησκευτικών ομάδων. Πρόκειται για τους ιερείς της Αρχιεπισκοπής των Μαρωνιτών, της Αρμενικής Εκκλησίας, της Εκκλησίας των Λατίνων και της Μονής Αγίου Χρυσοστόμου, η οποία υπάγεται στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο ...

