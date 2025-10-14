Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στα €9 εκατ. η χορηγία για τους μισθούς ιερέων

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Από το 2022 μέχρι το 2026, η ετήσια κρατική χορηγία που καταβάλλει το κράτος προς την Εκκλησία για κάλυψη μέρους της αντιμισθίας ιερωμένων της υπαίθρου θα αυξηθεί κατά €2 εκατ. και θα ανέλθει συνολικά στα €9 εκατ.

Στα €9 εκατ. ανέρχεται η κρατική χορηγία που θα καταβληθεί το έτος 2026 προς την Εκκλησία για κάλυψη μέρους της μισθοδοσίας του εφημεριακού κλήρου της υπαίθρου καθώς και των κληρικών των θρησκευτικών ομάδων. Πρόκειται για τους ιερείς της Αρχιεπισκοπής των Μαρωνιτών, της Αρμενικής Εκκλησίας, της Εκκλησίας των Λατίνων και της Μονής Αγίου Χρυσοστόμου, η οποία υπάγεται στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΚΚΛΗΣΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα