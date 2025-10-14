Καιρός: Χωρίς βροχές συνεχίζεται ο Οκτώβριος - Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας

Συνεχίζεται η ανομβρία στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, με τον καιρό να παραμένει κυρίως αίθριο και τις θερμοκρασίες σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, κατά διαστήματα θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, χωρίς ωστόσο να αναμένονται βροχοπτώσεις.

Η πρόγνωση του Τμ. Μετεωρολογίας

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο κατά το τριήμερο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.