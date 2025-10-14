Με λαϊκή αγορά ο Δήμος Πάφου, υπογράφηκαν τα συμβόλαια

Ξεκίνησε τις προετοιμασίες ο Δήμος Πάφου για την δημιουργία λαϊκής αγοράς φρούτων και λαχανικών στην περιοχή του Δημοτικού Χώρου στάθμευσης της Περβόλας.

Ο Δήμος Πάφου υπέγραψε σήμερα Τρίτη, σύμβαση για την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου της Δημοτικής Λαχαναγοράς με την ανάδοχο εταιρεία D. Kouppis & Sons Construction Co Ltd, ενώ όπως ανακοινώθηκε το έργο θα ολοκληρωθεί σε τρείς μήνες.

Σε χαιρετισμό του ο Δημοτικός Μηχανικός του Δ. Πάφου Χρήστος Κωνσταντινίδης ανέφερε πως η κατασκευή του στεγάστρου πρόκειται για ένα μικρό έργο συνολικής αξίας 145.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ που έρχεται να συμπληρώσει την σωρεία έργων που έχουν υλοποιηθεί στην πόλη μας και ειδικότερα στο εμπορικό της κέντρο.

Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης, το έργο κρύβει μεγάλη λειτουργική αξία, αφού επιχειρεί, να αφήσει το στίγμα του μέσα από την αναβίωση λειτουργίας λαχαναγοράς στο χώρο στάθμευσης Περβόλα όπως γινόταν και στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτό θα γίνει παράλληλα σημείωσε, με την αναβίωση της λειτουργίας του μεγάλου παραδοσιακού φούρνου του Φαήκη που βρίσκεται στον ίδιο χώρο πίσω μας. Συντελεστές στο έργο, όπως είπε, για την προετοιμασία των μελετών ήταν ο Δήμος Πάφου σε σχέση με την αρχιτεκτονική μελέτη , ο Κλεόπας Παπανικολάου για την εργασία πολιτικού μηχανικού και ο Μιχάλης Κυριακίδης για την ετοιμασία επιμετρητή ποσοτήτων. Όλοι συνέχισε, οι προαναφερθέντες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς.Τέλος ευχήθηκε καλές δουλειές στην ανάδοχο εταιρεία D. Kouppis & Sons Construction Co Ltd προκειμένου να παραδοθεί έγκαιρα και με ψηλό ποιοτικό επίπεδο κατασκευής άλλο ένα έργο για την Πάφο.

Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος ανέφερε πως η σημερινή τελετή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Πάφου για την ενίσχυση του κέντρου της πόλης, την στήριξη της τοπικής παραγωγής και την προώθηση της ντόπιας επιχειρηματικότητας σ’ ένα σύγχρονο , λειτουργικό και αισθητικά αναβαθμισμένο περιβάλλον.

Ο κ. Φαίδωνος σημείωσε πως το στέγαστρο θα είναι με τέτοιο τρόπο κατασκευασμένο ώστε τις υπόλοιπες μέρες ο χώρος να εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης. Εξήγησε μεταξύ άλλων πως στον χώρο θα μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους οι παραγωγοί απευθείας στους καταναλωτές αφήνοντας εκτός των λαϊκών αγορών τους εμπόρους.

Με αυτόν τον τρόπο συνέχισε, θα επωφελούνται τόσο οι παραγωγοί οι οποίοι θα έχουν αποκλειστικά το δικαίωμα να στήνουν και να πωλούν, όσο και οι καταναλωτές οι οποίοι θα αγοράζουν προϊόντα φρέσκα και σε χαμηλότερες τιμές. Ο Δήμαρχος Πάφου ανέφερε πως με την σεμνή αυτή εκδήλωση στο χώρο στάθμευσης Περβόλα στέλνεται ένα μήνυμα στους εμπορευόμενους , στους παραγωγούς ώστε να υπάρξει επικοινωνία με τον κόσμο και να γνωστοποιηθεί και στις κοινότητες της επαρχίας Πάφου η δημιουργία λαϊκής αγοράς.

Είπε ακόμη πως για τον ίδιο αυτό το έργο του μεταλλικού σκεπάστρου δεν θα έχει καμία σημασία αν δεν φιλοξενηθούν κάτω απ’ αυτό δεκαπέντε παραγωγοί. Κάλεσε παράλληλα τους παραγωγούς που παρέστησαν στην υπογραφή των συμβολαίων να ενθαρρύνουν και άλλους παραγωγούς να διαθέσουν τα προϊόντα τους.

Αναφέρθηκε και στο θέμα της καθαριότητας που πρέπει να διέπει την λαϊκή αγορά φρούτων και λαχανικών.

Επιπρόσθετα ο κ. Φαίδωνος ανέφερε πως η διαδικασία της αλλαγής του εμπορικού κέντρου είχε μεγάλο κόστος, προσθέτοντας πως για να αλλάξει μια πόλη πρέπει να αλλάξουν και οι πολίτες και όχι μόνο ο Δήμαρχος. Χρειάζεται είπε συλλογική προσπάθεια και συλλογικό όραμα για να πετύχει η αλλαγή. Ενδεικτικά είπε πως ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν σε τούτη την πόλη τα έκανε ο Δήμος. Κάναμε είπε,στην Πάφο, « τόσα όσα δεν έγιναν πενήντα χρόνια, και όσα δεν έγιναν σε όλες τις πόλεις μαζί».

Σημειώνεται πως το εμπορικό κέντρο της Πάφου διαθέτει Χάνι, δεύτερο Χάνι ανακαινισμένο, φούρνο, λαϊκή αγορά, σκεπασμένη αγορά, Δημοτική αγορά, ξενώνες για φοιτητές, αναμένεται να δημιουργηθούν δύο Μουσεία, ενώ ανακαινίσθηκαν οι προσόψεις όλων των κτηρίων.

Τέλος σε χαιρετισμό του εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας D. Kouppis & Sons Construction Co Ltd απηύθυνε χαιρετισμό ο Διευθυντής της, κ. Κούππης. Ο κ. Κούππης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Πάφου για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει προς την εταιρεία του αλλά και την άψογη συνεργασία που είχαν σε προηγούμενα έργα. Δεσμεύτηκε επίσης πως το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί με απόλυτο επαγγελματισμό, συνέπεια, και σεβασμό προς το χρονοδιάγραμμα αλλά και την ποιότητα που αξίζει η πόλη μας.

Στο μεταξύ ο Δ. Πάφου έχει προκηρύξει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην νέα Υπαίθρια Λαϊκή Αγορά, η οποία θα διοργανωθεί στο δυτικό τμήμα του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης Περβόλας (επί της οδού Φελλάχογλου), συνολικής έκτασης 200 τ.μ., κάθε Σάββατο ή/και Κυριακή από τις 06:00 – 13:00, για πώληση φθαρτών ή/και φρούτων.







