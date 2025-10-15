Ριζοκάρπασο: Δεν αφήνουν ούτε την υπ. Παιδείας να επισκεφθεί τα σχολεία-Βλέπει τα παιδιά στο καφενείο του χωριού

Από τις 18 Μάϊου 2023 κανένας αρμόδιος ούτε από πλευράς της Σχολικής Εφορίας ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, δεν μπορεί να επισκεφθεί τους μαθητές στο νηπιαγωγείο, δημοτικό και το γυμνάσιο του Ριζοκαρπάσου. Για να τα επισκεφθούν θα πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίσουν άδεια από τον «υπουργό» εξωτερικών του ψευδοκράτους, με αποτέλεσμα, ακόμα και η ίδια η υπουργός Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, κατά τις επισκέψεις της στα κατεχόμενα εδάφη, να βλέπει παιδιά και εκπαιδευτικούς στο καφενείο του σχολείου.

Το γεγονός αυτό, αποκάλυψε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Παύλος Μυλωνάς, κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής, με θέμα τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων του Ριζοκαρπάσου, με τον κοινοτάρχη Ριζοκαρπάσου, Μιχάλη Μικέλη, να αναφέρει ότι είναι από τις 18 Μάϊου 2023 που απαγορεύεται στον οποιοδήποτε πέραν των εκπαιδευτικών να εισέλθουν εντός των σχολικών μονάδων χωρίς προηγουμένως να εξασφαλίσουν άδεια.

Το παρόν της στην συνεδρία έδωσε και η υπουργός Παιδείας, η οποία μίλησε για προβλήματα που υπάρχουν με τις κατοχικές αρχές. «Για εμάς είναι θέμα προτεραιότητας το θέμα της συνέχισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των σχολείων στο Ριζοκάρπασό. Αντιμετωπίζονται προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευθεί τα τελευταία χρόνια, και σημαντικές προκλήσεις. Αυτά δεν αφορούν μόνο τους διορισμούς, αφορούν και άλλα ζητήματα, γενικότερα την παρεμπόδιση διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά είναι εκεί. Ο στόχος μας είναι να διευκολύνουμε την εξυγίανση της κατάστασης, να διευκολύνουμε το να μαθαίνουμε τα δεδομένα μας εκεί, γιατί για μας είναι εθνικής σημασίας το να έχουμε εκεί σχολείο για το οποίο θέλουμε τα παιδιά να έχουν ίσα δικαιώματα» ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Ακόμη έγιναν αναφορές για προβλήματα σε ότι αφορά τους διορισμούς και την στελέχωση των σχολείων, με εκπροσώπους των ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ να σημειώνουν μεταξύ άλλων ότι το δημοτικό στο Ριζοκάρπασο δεν έχει διευθυντή.

Η συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής συνεχίστηκε κεκλεισμένων των θυρών.