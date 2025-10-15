Οι γάτες της Κύπρου κάνουν τον γύρο του κόσμου, όχι για καλό - Το πρόβλημα του υπερπληθυσμού

Πρακτορεία ειδήσεων και μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο ασχολούνται τις τελευταίες ημέρες με το πρόβλημα του υπερπληθυσμού αδέσποτων γατών στην Κύπρο, το οποίο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια.

«Το νησί των γάτων έχει πρόβλημα με… τους γάτους του», γράφει χαρακτηριστικά το Associated Press, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και επισημαίνοντας πως υπάρχει σχεδόν ένας αδέσποτος γάτος για κάθε κάτοικο του νησιού. Παρότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, εκτιμάται ότι ο αριθμός των γατών υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο, με φιλοζωικές οργανώσεις να υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός πληθυσμός είναι πολύ μεγαλύτερος, γράφει ο δημοσιογράφος Μενέλαος Χατζηκωστής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το υφιστάμενο κρατικό πρόγραμμα στειρώσεων δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, καθώς καλύπτει μόλις 2.000 ζώα τον χρόνο, με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ. Η Επίτροπος Περιβάλλοντος Αντωνία Θεοδοσίου αναγνώρισε πως πρόκειται για θετικό βήμα, αλλά τόνισε ότι το πρόγραμμα χρειάζεται άμεση επέκταση.

Την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων (4 Οκτωβρίου), η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου ανακοίνωσε τον τριπλασιασμό του κονδυλίου στα 300.000 ευρώ ετησίως, απόφαση που χαιρετίστηκε από οργανώσεις και φιλοζωικούς φορείς ως ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, όπως προειδοποιεί ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, τα χρήματα από μόνα τους δεν αρκούν.

«Χρειάζεται σχέδιο. Δεν μπορούμε απλώς να προχωρούμε σε στειρώσεις χωρίς στρατηγική», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ειδικοί και οργανώσεις επισημαίνουν πως απαιτείται ένα ενιαίο, μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που θα συντονίζει όλους τους εμπλεκομένου π.χ κρατικές υπηρεσίες, δήμους, ιδιώτες κτηνιάτρους και εθελοντές. Προτείνεται, μεταξύ άλλων, η χαρτογράφηση περιοχών με υψηλό αριθμό αδέσποτων, η δημιουργία εφαρμογής που θα επιτρέπει στους πολίτες να αναφέρουν συγκεντρώσεις γατών, αλλά και η νομιμοποίηση καταφυγίων που λειτουργούν εθελοντικά.

Το δημοσίευμα του AP υπενθυμίζει, επίσης, τη μακραίωνη σχέση των Κυπρίων με τις γάτες. Από την εποχή της Αγίας Ελένης, που σύμφωνα με την παράδοση έφερε γάτους στο νησί για να αντιμετωπίσουν τη μάστιγα των φιδιών, μέχρι το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου των Γάτων που υπάρχει μέχρι σήμερα, οι γάτες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κυπριακής ιστορίας και παράδοσης.

«Με τον τουρισμό να αποτελεί βασικό οικονομικό πυλώνα, οι γάτες της Κύπρου έχουν γίνει πια ένα είδος αξιοθέατου για τους εκατομμύρια παραθεριστές που επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο», σημειώνει το ρεπορτάζ. «Οι καλοταϊσμένες γάτες είναι ένα γνώριμο θέαμα στα εστιατόρια και τα τουριστικά θέρετρα, όπου συχνά απολαμβάνουν τα περισσεύματα των επισκεπτών».

