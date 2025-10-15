«Σκάνδαλο Σανέρ»: Καταδικάστηκε η γυναίκα που διέρρευσε άσεμνο βίντεο του πρώην «πρωθυπουργού» στα κατεχόμενα

Καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκιση από το «ποινικό δικαστήριο», στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, η Νιλ Πινάρ Γκιοκμέν, η γυναίκα που είχε διαρρεύσει βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο όπου εμφανιζόταν ο τότε επικεφαλής της «κυβέρνησης» στα κατεχόμενα, Έρσαν Σανέρ.

Η απόφαση εκδόθηκε ύστερα από αγωγή που είχε υποβάλει ο Σανέρ, ο οποίος υποστήριξε ότι υπέστη «δολοφονία χαρακτήρα» μέσω της παράνομης δημοσιοποίησης του υλικού. Η Γκιοκμέν κρίθηκε ένοχη για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και δυσφήμηση.

Η δικαστής Αϊσού Τσάκαν Αλακάν, κατά την ανακοίνωση της ποινής, επισήμανε τη σοβαρότητα της πράξης, επιλέγοντας ποινή εντός του προβλεπόμενου πλαισίου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι, το αποκαλούμενο «σκάνδαλο Σανέρ» ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2021, όταν διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο όπου φερόταν να εμφανίζεται ο τότε «πρωθυπουργός» στα κατεχόμενα.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε έντονη πολιτική κρίση στο λεγόμενο Κόμμα Εθνικής Ενότητας (UBP), οδηγώντας τον Σανέρ σε παραίτηση λίγες εβδομάδες αργότερα. Ο ίδιος είχε κάνει λόγο για «συντονισμένη επίθεση» και «ηθική δολοφονία», αφήνοντας αιχμές για εσωκομματικούς αντιπάλους του.

Οι έρευνες που ακολούθησαν οδήγησαν στη Νιλ Πινάρ Γκιοκμέν, η οποία κατηγορήθηκε ότι ήταν η πηγή της διαρροής του βίντεο. Μετά από πολύμηνη διαδικασία, το «δικαστήριο» στην κατεχόμενη Αμμόχωστο επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών.

Με πληροφορίες από Kıbrıs Postası, Haberkıbrıs, MH A Haber / Επιμέλεια: Χριστοθέα Ιακώβου