Νέο κεφάλαιο για τους ηλικιωμένους της Λάρνακας - Αρχές του 2026 θα λειτουργήσει το Μέλαθρο Ευγηρίας

Εντυπωσιακό είναι το καινούργιο Δημοτικό Μέλαθρο Ευγηρίας της Λάρνακας! Τα κατασκευαστικά έργα ολοκληρώθηκαν και όπως δήλωσε στον «Π» ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας, το νέο κτήριο έχει παραδοθεί στην τοπική Αρχή. Βρίσκεται στην οδό Παναγίας Χρυσογαλακτούσας, στο ίδιο σημείο όπου λειτουργούσε η παλιά στέγη ηλικιωμένων. Ο κ.Βύρας είπε ότι έχει δημιουργηθεί μία μη κερδοσκοπική εταιρεία από τον Δήμο Λάρνακας, η οποία θα «τρέξει» τα ζητήματα διαχείρισης και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν μέχρι το αναβαθμισμένο μέλαθρο ευγηρίας να ανοίξει κι επίσημα τις πύλες του για τους ηλικιωμένους.

Αυτό υπολογίζεται να γίνει μέχρι τον Ιανουάριο του 2026. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η πρόσληψη του προσωπικού που θα στελεχώσει το μέλαθρο. Πρόκειται για έργο που κόστισε 3,5 εκατομμύρια ευρώ και με βάση τα σχέδια που έγιναν από το αρχιτεκτονικό γραφείο «Andreas Nicolaou Architects and Designers», θεωρείται μία από τις πιο σύγχρονες, αν όχι η πιο σύγχρονη, στέγη ηλικιωμένων στην Κύπρο. Όπως ανακοινώθηκε, η κτηριακή εγκατάσταση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύγχρονα συστήματα εισόδου και εξόδου για έλεγχο της διακίνησης των ηλικιωμένων, σύστημα ελέγχου της πρόσβασης με κάμερες, θέρμανση και κλιματιστικό σύστημα για το καλοκαίρι. Επίσης, θα υπάρχει μεγάλος κοινόχρηστος χώρος όπου θα μπορούν να διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις για ψυχαγωγία των ηλικιωμένων. Στον πρώτο και δεύτερο όροφο του κτηρίου θα υπάρχουν πέραν των 25 διπλών και μονών δωματίων, με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 48 ανθρώπων. Σύμφωνα με τον Δήμο Λάρνακας, οι υποδομές των δωματίων και οι χώροι υγιεινής θα διαθέτουν προδιαγραφές για εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι στο νέο μέλαθρο θα υπάρχει κι ένας εσωτερικός κήπος, όπου οι ενδιαφερόμενοι ένοικοι θα μπορούν να ασχοληθούν με την κηπουρική και να φυτεύουν οτιδήποτε της αρεσκείας τους προκειμένου να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους. Προβλέπεται, ακόμα, η παρουσία επαγγελματικών κομμωτών για την περιποίηση, σε τακτική βάση, των ηλικιωμένων ατόμων. Στόχος του Δήμου Λάρνακας είναι όπως το καινούργιο δημοτικό γηροκομείο να λειτουργήσει με αποκλειστικά κοινωνικό προσανατολισμό, αφού θα απευθύνεται, κυρίως, σε χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσφύγουν στον ιδιωτικό τομέα, όπου οι χρεώσεις έχουν εκτοξευθεί στα ύψη τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στα πρώτα χρόνια λειτουργίας, τα τροφεία θα είναι αισθητά μειωμένα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της επιχορήγησης των λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο συγχρηματοδοτεί το έργο. Το κατασκευαστικό συμβόλαιο εκτελέστηκε από την εταιρεία A.K.I. Constructions Ltd.