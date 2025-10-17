Τατάρ: Προτείνει ανταλλαγή ε/κ περιουσιών με τ/κ - Θα προσφύγει στο δικαστήριο του Στρασβούργου

Ανταλλαγή των ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα με τις τ/κ περιουσίες που βρίσκονται στην ε/κ πλευρά πρότεινε ο Ερσίν Τατάρ σε συνέντευξή του στο κανάλι tv2020.

Η εφημερίδα Ντιαλόγκ, που ανήκει στον ίδιο όμιλο, με τίτλο «Πρότεινε ανταλλαγή» γράφει ότι ο κ. Τατάρ υποστήριξε πως η περιουσία των Τ/κ στο «νότο» είναι 500.000 στρέμματα και κοστίζει 150 δις δολάρια. Θα μπορούσε να γίνει ανταλλαγή με τις ε/κ περιουσίες που έχουν μείνει στο «βορρά» μέσω των εγγράφων αποποίησης (περιουσίας Τ/κ στις ελεύθερες περιοχές) που έχει το «κράτος» στα χέρια του.

Στην εκπομπή «Gündem Özel» («Ειδική έκδοση») ανέφερε ότι μέχρι τώρα η «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» έχει πληρώσει 600 εκ. στερλίνες ως αποζημιώσεις σε ε/κ αιτούντες. Πρόσθεσε ότι θα μεταφέρουν το περιουσιακό στο Στρασβούργο, εννοώντας το ΕΔΑΔ, και είπε πως στο θέμα αυτό εργάζονται μαζί με την Τουρκία.

Αναφέρθηκε στις ανάγκες για οικονομικούς πόρους της «επιτροπής» σημειώνοντας ότι η «κυβέρνηση» διαθέτει το 3% των πωλήσεων ακινήτων. «Έχουμε ακόμα 500.000 στρέμματα περιουσίας στο νότο. Η αξία της είναι 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η περιουσία που παραχωρήθηκε (από τους Τ/κ ιδιοκτήτες) ανήκει στην τδβκ και μπορεί να ανταλλαχθεί. Με πρωτοβουλία της Τουρκίας, θα προσφύγουμε στο δικαστήριο του Στρασβούργου».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη σύλληψη του ιρανικής καταγωγής «πολίτη της τδβκ» - όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος - Μπεχντάντ Τζαφάρι στη Γαλλία, ο κ. Τατάρ χαρακτήρισε τις συλλήψεις από τους Ε/κ που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία ως παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δήλωσε ότι θα μεταφερεί η διαδικασία σε «νόμιμη βάση».

Για το Κυπριακό υποστήριξε ότι το μοντέλο ομοσπονδίας σημαίνει συνεργασία με τους Ελληνοκύπριους, που σημαίνει μηδέν στρατό, μηδέν εγγυήσεις και ισχυρίστηκε ότι η ε/κ διοίκηση – όπως αποκάλεσε την ΚΔ - θέλει ολόκληρη την Κύπρο. «Ομοσπονδία σημαίνει να καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Ελληνοκύπριους για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Ο λαός μας δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψει κάτι τέτοιο. Η ίδια μας η επιβίωση εξαρτάται από την παρουσία της Τουρκίας εδώ. Δεν είναι επιθυμητό να κερδίσουν οι ομοσπονδιακοί για χάρη του βραχυπρόθεσμου κέρδους. Τελικά, εμπιστεύομαι τον λαό μου και θα πάρει την καλύτερη απόφαση» είπε.

Ο Ερσίν Τατάρ ανέφερε ότι ο τουρκοκυπριακός «λαός» πρέπει να προστατεύσει το κράτος του, προειδοποιώντας ότι αν το εγκαταλείψουν, θα τελειώσει. Επανέλαβε ότι μια δίκαιη και διαρκής λύση στην Κύπρο απαιτεί την ύπαρξη δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και διεθνώς αναγνωρισμένο καθεστώς.

Σημείωσε ότι η ιδέα μιας λύσης δύο κρατών εντός της ΕΕ προτάθηκε για πρώτη φορά πριν από περίπου 6 χρόνια. «Μακάρι να γινόταν. Αυτό είναι το καλύτερο μοντέλο. Ωστόσο, αν δεν μπορεί να εφαρμοστεί, θα διατηρήσουμε το υφιστάμενο μοντέλο και θα ενισχύσουμε το κράτος. Φυσικά, η τδβκ θα αναγνωριστεί κάποια μέρα» ισχυρίστηκε.

Υποστήριξε και πάλι ότι Τελ Αβίβ και Αθήνα δεν τον θέλουν γιατί είναι «ενοχλημένοι» από τη στάση του.

Πηγή: ΚΥΠΕ