Για «υπονόμευση» κύρους ΔΥ κάνει λόγο η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου μετά τις δημόσιες αναφορές για αξιολόγηση λειτουργών

Η αξιολόγηση της απόδοσης δημοσίων λειτουργών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός, λέει η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, προσθέτοντας πως η δημοσιοποίηση των βαθμολογιών με τρόπο που τους εκθέτει «δεν συμβάλλει στη διαφάνεια, αλλά αντιθέτως υπονομεύει το κύρος της δημόσιας υπηρεσίας».

Η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) για το 2024 και τις δηλώσεις του Προέδρου της, λέγοντας πως «η αναφορά της ΕΔΥ στις υψηλές βαθμολογίες συγκεκριμένων υπηρεσιών —μεταξύ αυτών και της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, όπου όλοι οι λειτουργοί βαθμολογήθηκαν με 10/10— προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και έντονη, πολλές φορές απαξιωτική, κριτική».

Προσθέτει πως «η δημόσια στοχοποίηση συγκεκριμένων φορέων ή υπαλλήλων, πέρα από την προσβολή που προκαλεί, μετατοπίζει τη συζήτηση από τα ουσιαστικά προβλήματα, όπως είναι οι πελατειακές σχέσεις, το έλλειμμα εμπιστοσύνης και την ανάγκη για πραγματική αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση».

Στην ανακοίνωση, αναφέρεται πως «η πρακτική της δημοσιοποίησης των μέσων όρων αξιολογήσεων ανά υπουργείο ή υπηρεσία, υπό το πρίσμα του «κατονομάζω και ντροπιάζω» (“name and shame”), εγείρει σοβαρά ζητήματα θεσμικής δεοντολογίας και σεβασμού προς τους δημόσιους λειτουργούς».

Παρότι η ΕΔΥ επικαλέστηκε σχετικές διατάξεις των Κανονισμών για τη δημοσίευση στατιστικών στοιχείων, «δεν μπορεί να παραβλέπεται ότι η νομοθεσία σκοπό έχει την υποβολή εισηγήσεων βελτίωσης και όχι τη δημόσια στοχοποίηση» λέει.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί ορίζουν ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι «συγκριτική και να βασίζεται στην απόδοση των υπαλλήλων σε σχέση με συναδέλφους τους που είναι συνυποψήφιοι για προαγωγή». Όμως, προστίθεται «το προσωπικό της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου ανήκει στις κατηγορίες εναλλάξιμου προσωπικού, το οποίο εκτελεί παρόμοια καθήκοντα με συναδέλφους σε άλλα υπουργεία και τμήματα, υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Συνεπώς, η σύγκριση της απόδοσής τους δεν είναι εφικτή».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι «ασφαλώς και οι λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου δεν είναι στο σύνολό τους εξαίρετοι, όπως αφέθηκε να πλανάται στα μέσα μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Οι λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, όπως και όλοι οι λειτουργοί σε όλους τους οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς, έχουν προτερήματα και αρετές άλλα και αδυναμίες και ελλείψεις».

Όμως, σημειώνεται «και δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθούν συγκρινόμενοι με αυτούς που είναι συνυποψήφιοι σε διαδικασίες προαγωγής, αυτοί δεν μπορούσε παρά να αξιολογηθούν με βαθμό 10/10 ούτως ώστε να τοποθετηθούν σε ένα τέτοιο σημείο που να μην είναι δυνατό να υποστούν τις επιπτώσεις μέσα στο όλο σύστημα αξιολογήσεων, σύστημα ακατάλληλο και ανεφάρμοστο όπως εν προκειμένω επεξηγείται».

Οι λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, αναφέρεται «υπέστησαν τις αρνητικές συνέπειες σε διαδικασίες προαγωγής που ακολούθησαν τις αξιολογήσεις του έτους 2023, έτος για το οποίο ο μέσος όρος αξιολογήσεων ήταν περίπου 1/10 πιο κάτω από τον μέσο όρο άλλων υπηρεσιών, πιο κάτω ακόμη και από τον συνολικό μέσο όρο».

Ωστόσο, προστίθεται «η ΕΔΥ επέκρινε τη στάση αυτή, θεωρώντας ότι παραβιάζει «το γράμμα και το πνεύμα» του συστήματος, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το σύστημα δεν διασφαλίζει το προαπαιτούμενο σε κάθε διαδικασία προαγωγής, το ενιαίο μέτρο κρίσης, δηλαδή την κοινή και αντικειμενική βάση αξιολόγησης που θα διασφάλιζε την ισότητα μεταχείρισης και την αξιοκρατία. Αντιθέτως, εξαρτάται στην υποκειμενική κρίση διαφορετικών αξιολογητών σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα».

Ως επιλογή, επί του πρακτέου, συνεχίζει η ανακοίνωση «προτείνεται η αναζήτηση λύσεων μέσα από τη χρήση στατιστικών μεθόδων, όπως η κανονικοποίηση ή η τυποποίηση των βαθμολογιών, ώστε να μπορούν να συγκρίνονται, στο βαθμό του δυνατού αντικειμενικά, οι επιδόσεις υπαλλήλων που υπηρετούν σε διαφορετικές υπηρεσίες. Η διεθνής πρακτική σε κράτη-μέλη της ΕΕ και σε θεσμούς της ίδιας της Ένωσης θα μπορούσε να αποτελέσει οδηγό για ένα όντως λειτουργικό σύστημα».

Η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου λέει ότι «επιδιώκει όχι να αντιπαρατεθεί, αλλά να συμβάλει στη βελτίωση ενός θεσμικού εργαλείου που αφορά το σύνολο της δημόσιας υπηρεσίας».

«Η πρόσφατη αναστάτωση, όσο και αν έπληξε την εικόνα των λειτουργών της, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για μια σοβαρή και τεκμηριωμένη αναθεώρηση του τρόπου αξιολόγησης, με γνώμονα τη δικαιοσύνη, την αντικειμενικότητα και την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που υπηρετούν το κράτος» καταλήγει.

