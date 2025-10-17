Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στις «κάλπες» την Κυριακή πάνω απο 218 χιλιάδες Τουρκοκύπριοι

Για την εκλογή από τον πρώτο γύρο απαιτείται πλειοψηφία 50% των «έγκυρων ψήφων» συν μία. Εάν κανένας από τους υποψηφίους δεν το πετύχει αυτό, θα υπάρξει δεύτερος γύρος «εκλογών» την επόμενη Κυριακή, 26 Οκτωβρίου.

Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα θα είναι ανοικτές οι 777 κάλπες την προσεχή Κυριακή για την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Τ/κ, στις παράνομες «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα.

Για πρώτη φορά φέτος η καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει ηλεκτρονικά και γι’ αυτό ο «πρόεδρος» του «ανωτάτου εκλογικού συμβουλίου» είπε ότι τα αποτελέσματα αναμένονται σε μιάμιση με δύο ώρες περίπου μετά το κλείσιμο των καλπών.

Ο τελικός αριθμός των «ψηφοφόρων» είναι 218.313 και οι υποψήφιοι 8, εκ των οποίων 6 είναι ανεξάρτητοι: Οσμάν Ζορμπά (Κυπριακό Σοσιαλιστικό Κόμμα, Τουφάν Ερχιουρμάν (Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα), Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγκ (Ανεξάρτητος), Αχμέτ Μποράν (Ανεξάρτητος), Μεχμέτ Χασγκιουλέρ (Ανεξάρτητος), Ιμπραήμ Γιαζιτσί (Ανεξάρτητος), Χουσεΐν Γκιουρλέκ (Ανεξάρτητος), Ερσίν Τατάρ (Ανεξάρτητος).

Σε προηγούμενες «προεδρικές εκλογές», η προσέλευση των ψηφοφόρων και τα ποσοστά προσέλευσης και οι νικητές ήταν οι εξής:

1985: 94.277 «ψηφοφόροι» - 85,7% προσέλευση (Νικητής Ραούφ Ντενκτάς)

1990: 101.172 «ψηφοφόροι» - 93,48% προσέλευση (Νικητής Ραούφ Ντενκτάς)

1995: Στον 1ο γύρο: 113.398 «ψηφοφόροι» - 85,13% προσέλευση Στον 2ο γύρο: 113.440 «ψηφοφόροι» - 80,12% προσέλευση (Νικητής Ραούφ Ντενκτάς)

2000: Στον 1ο γύρο: 126.675 «ψηφοφόροι» - 81,02% προσέλευση. Δεν έγινε δεύτερος γύρος αφού ο υποψήφιος του ΚΕΕ τότε, Ντερβίς Έρογλου απέσυρε την υποψηφιότητά του κι έτσι ανακηρύχθηκε και πάλι ο Ραούφ Ντενκτάς

2005: 147.823 «ψηφοφόροι» - 69,58% προσέλευση (Νικητής: Μεχμέτ Αλί Ταλάτ)

2010 - 164.072 «ψηφοφόροι» - 76,3% προσέλευση (Νικητής Ντερβίς Έρογλου)

2015 - 1ος γύρος: 176.916 «ψηφοφόροι» - 62,35% προσέλευση 2ος γύρος: 176.980 «ψηφοφόροι» - 64,12% προσέλευση (Νικητής Μουσταφά Ακιντζί)

2020 - 1ος γύρος: 198.957 «ψηφοφόροι» - 58,29% προσέλευση 2ος γύρος: 199.029 «ψηφοφόροι» - 67,29% προσέλευση (Νικητής Ερσίν Τατάρ)

Πηγή: ΚΥΠΕ

