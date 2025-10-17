Κύπρια Εισαγγελέας εκλέχθηκε Αντιπροέδρος των Ευρωπαίων Εισαγγελέων

Στη θέση της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Bureau) του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ευρωπαίων Εισαγγελέων (Consultative Council of European Prosecutors – CCPE) του Συμβουλίου της Ευρώπης εξελέγη η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δρ Δέσποινα Κυπριανού, στις 17 Οκτωβρίου 2025.

Ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι πρόκειται για εξαιρετικής σημασίας επιτυχία για τη χώρα μας, αφού είναι η πρώτη φορά που μέλος του CCPE από την Κύπρο εκλέγεται στη θέση αυτή.

Πρόεδρος του Bureau του CCPE εξελέγη ο κ. Raymond Briscoe από την Ιρλανδία, ενώ τις δύο θέσεις μελών καταλαμβάνουν ο κ. Onur Ustali (Τουρκία) και η κα Jana Zezulova (Τσεχική Δημοκρατία).

Tο CCPE, προστίθεται, ενεργεί ως συμβουλευτικό Σώμα προς την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη των εισαγγελικών Σωμάτων των κρατών μελών. Ιδρύθηκε το 2005 με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών, με στόχο την εμπέδωση του Κράτους Δικαίου μέσω της αναγνώρισης και ενδυνάμωσης του ρόλου των εισαγγελικών Αρχών.

Ειδικότερα, το CCPE έχει την αρμοδιότητα της παροχής γνωμοδοτήσεων προς την Επιτροπή Υπουργών, με θέματα τη λειτουργία των εισαγγελικών Αρχών και την ποινική δικαιοσύνη. Μέχρι σήμερα, έχει εκδώσει συνολικά 20 Συστάσεις (Opinions) για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων και η Χάρτα της Ρώμης (Opinion No. 9) η οποία θέτει το πλαίσιο αρχών για τη λειτουργία των εισαγγελικών Αρχών.

Οι Συστάσεις, αναφέρεται, έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων καίριας σημασίας όπως, μεταξύ άλλων, η ανεξαρτησία των εισαγγελέων, η προστασία μαρτύρων και θυμάτων και ο ρόλος των εισαγγελικών Αρχών στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η δρ Κυπριανού έχει μακροχρόνια και ενεργό συμμετοχή στις δράσεις του CCPE, έχοντας υπάρξει, μεταξύ άλλων, και κεντρική ομιλήτρια στην Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου με θέμα την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των Εισαγγελέων, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2025, στην Αρμενία, καταλήγει η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας.

ΚΥΠΕ