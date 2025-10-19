Φόνος Δημοσθένους: Σε αναβρασμό ο επιχειρηματικός κόσμος της Λεμεσού

Αδιαμφησβήτητα η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους έχει προκαλέσει σοκ, με την Αστυνομία να βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα για τις έρευνες προς εξιχνίαση της υπόθεσης. Είναι κοινώς παραδεκτό πως πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές εγκληματικές ενέργειες που έγιναν στην Κύπρο και ως τέτοια αντιμετωπίζεται σε όλα τα επίπεδα. H δολοφονία έχει προκαλέσει αναστάτωση στον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης, καθώς υπάρχει πλέον ο φόβος για τον τρόπο που διαπράττεται το έγκλημα ακόμη και υπό το φως της μέρας.

Η κυβέρνηση καλείται να δώσει απαντήσεις ως προς το αίσθημα ασφάλειας του κοινού. Ήδη στη Λεμεσό η κατάσταση τα τελευταία χρόνια μοιάζει να είναι εκτός ελέγχου, με το έγκλημα να έχει αλλάξει συμπεριφορά αλλά και «επίπεδο». Η κυβέρνηση θα πρέπει να καταφέρει να πείσει τον κόσμο ότι υπάρχει έλεγχος και εποπτεία της δράσης διάφορων εγκληματικών στοιχείων και ότι δεν έχει αφεθεί η Κύπρος -και ειδικά η Λεμεσός- έρμαιο στις ορέξεις του υποκόσμου.

Στη Λεμεσό της ανάπτυξης και των πολλών εκατομμυρίων που πάνε και έρχονται (κυριολεκτικά και μεταφορικά), γίνονται εγκληματικές ενέργειες ακόμα και υπό το φως της μέρας. Ασφαλείς πληροφορίες του «Π» κάνουν λόγο για επιχειρηματίες που εδώ και μερικούς μήνες είναι ανάστατοι. Η δολοφονία Δημοσθένους, θεωρούν οι εν λόγω επιχειρηματίες, ότι εγκυμονεί κινδύνους ως προς τη διατάραξη των ισορροπιών του οργανωμένου εγκλήματος. Συνυπολογίζοντας κάποια περιστατικά του προηγούμενου διαστήματος, αρκετοί επιχειρηματίες που ζουν και δραστηριοποιούνται στη Λεμεσό, φοβούνται ότι θα έρθει «η δική τους σειρά» και είτε θα πρέπει να υποκύψουν σε εκβιασμούς, πληρώντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για προστασία ή θα βρεθούν οι ίδιοι υπό κίνδυνο.

Το ενδεχόμενο μάλιστα η λαμπερή Λεμεσός, των εκατοντάδων ξένων επιχειρήσεων και των δισεκατομμυριούχων, να είναι το «μήλο της Έριδος» μεταξύ αντίπαλων στρατοπέδων μαφιόζων από το εξωτερικό είναι στο κάδρο των ερευνών της Αστυνομίας, χωρίς να μπορούν να δοθούν δημοσίως σαφείς απαντήσεις. Σε μία τέτοια περίπτωση, δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι τίθεται και σοβαρό ζήτημα στην κυπριακή οικονομία, αφού αν οι ξένοι επιχειρηματίες που ζουν και δραστηριοποιούνται στη Λεμεσό δεν νιώθουν ασφαλείς να βρίσκονται εδώ με τις οικογένειές τους, απλώς θα τα μαζέψουν και θα φύγουν. Το ζήτημα της ασφάλειας δεν υποτιμάται πλέον από κανέναν, αφού μάλιστα ήταν και ένα από τα μεγάλα ατού της Κύπρου και της Λεμεσού στην προσέλκυση επιχειρηματιών αυτής της εμβέλειας. Το βασικό ερώτημα λοιπόν είναι αν η Πολιτεία είναι έτοιμη να τα βάλει με το οργανωμένο έγκλημα -στη νέα του μορφή- ή αν απλά παρακολουθεί ως ουραγός τις εξελίξεις, μη μπορώντας να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση πραγμάτων. Αστυνομική πηγή πάντως, μιλώντας στον «Π», είπε ότι ο τρόπος για να σταματήσουν οι εκβιασμοί, είναι οι επιχειρηματίες να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία και να μην υποκύπτουν σε αυτούς.