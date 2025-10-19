Παρακολουθούσαν τον Δημοσθένους για μέρες - Υπό 8ήμερη κράτηση ο 44χρονος - "Δεν έχω ιδέα" είπε στην Αστυνομία

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής ο ύποπτος 44χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Υπεμθυμίζεται ότι είναι ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους κατά τη διαφυγή τους, μετά το κάψιμο του άσπρου βαν.

Ο 44χρονος, ο οποίος προσήχθη από τις Αρχές φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδευόμενος από μέλη του Ειδικού Αντιτρομακρατικού Ουλαμού, θεωρείται ύποπτος για επτά συνολικά κατηγορίες, μεταξύ αυτών του φόνου εκ προμελέτης αλλά και της συνωμοσίας για φόνο.

Η Αστυνομία αιτήθηκε την κράτηση του υπόπτου για περιόδο οκτώ ημερών, με το Δικαστήριο να κάνει δεκτό το αίτημα και τον δικηγόρο του υπόπτου να μη φέρει ένσταση στο αίτημα των ανακριτικών αρχών.

Στο Δικαστήριο παρουσιάστηκαν γεγονότα από την αποχώρηση των δραστών της δολοφονίας από το σημείο όπου έκαψαν το βαν. Αναφέρθηκε ότι ο συνοδηγός της μοτοσικλέτας φορούσε κράνος και είχε στην πλάτη του μία τσάντα, ενώ ο οδηγός φαίνεται να είναι το πρόσωπο από το οποίο έπεσε το καπέλο που βρέθηκε στη σκηνή του εμπρησμού.

Η εν λόγω μοτοσικλέτα που ανήκει στον ύποπτο, εντοπίστηκε κρυμμένη μέσα σε χόρτα στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα. Δεν είχε δηλωθεί ως κλοπιμαία, ενώ από τις 31 Ιανουαρίου του 2025 είναι δηλωμένη ως ακινητοποιημένη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ενώπιον της η Αστυνομία, ο τύπος και το χρώμα της μοτοσικλέτας ταιριάζουν απόλυτα στη μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά τη διαφυγή τους.

Ενώπιον των ανακριτών αρχών βρίσκεται ογκώδες μαρτυρικό υλικό, μεταξύ άλλων από σειρά κλειστών κυκλωμάτων που καταγράφουν τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά τη δολοφονία. Ακόμα, από τα εν λόγω κλειστά κυκλώματα προκύπτει ότι το επίμαχο βαν τις προηγούμενες ημέρες της δολοφονίας βρισκόταν στη γειτονιά του θύματος και προφανώς παρακολουθούσε τις κινήσεις του. Σημειώνεται ότι το βαν είχε πλαστές πινακίδες, που ανήκουν σε άλλο όχημα. Πέρα από το καπέλο που εντοπίστηκε στη σκηνή του εμπρησμού, εντός του βαν βρέθηκαν και δύο καμένοι κάλυκες.

«Δεν έχω ιδέα», ανέφερε στην Αστυνομία

Κατά τη σύλληψή του ο ύποπτος ανέφερε στην Αστυνομία ότι «δεν έχω ιδέα». Στην οικία του. όπου έγινε έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ αυτών δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις. Σημειώνεται επίσης ότι η Αστυνομία προτίθεται να ζητήσει την άρση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων τόσο του θύματος όσο και του υπόπτου.

Εναντίον του υπόπτου διερευνάται υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, συνωμοσία για φόνο, συνωμοσία για κακούργημα, εμπρησμός οχήματος, κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, αλλά και κλοπή αυτοκινήτου.

Νωρίτερα

Φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας παρουσιάστηκετο πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ο 44χρονος ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους κατά τη διαφυγή τους, μετά το κάψιμο του άσπρου βαν.

Όπως ανέφεραν οι ανακριτές της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου, 7 συνολικα κατηγορίες ερευνώνται εναντίον του 44χρονου. Ο δικήγορος του δεν εξέφρασε ένσταση. Η Αστυνομια ζήτησε την κράτησή του για 8 ημερες, κάτι το οποίο έγινε δεκτό από το Δικαστήριο.

Οι ανακριτές παρουσίασαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, ώστε να διαφανεί κατά πόσον ο 44χρονος συνδέεται με την υπόθεση της μαφιόζικης εγκληματικής ενέργειας, πέραν από το γεγονός ότι η μοτοσικλέτα είναι εγγεγραμμένη στο όνομά του.

Ο 44χρονος ύποπτος συνελήφθη χθες βράδυ και μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού για ανάκριση.

Πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι άργα το βράδυ του Σαββάτου, βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Λάρνακα, που πιθανόν να σχετίζεται με τις έρευνες για το φόνο.

Μαφιόζικο συμβόλαιο εκτέλεσης του Δημοσθένους

Βγαλμένα από ταινία δράσης είναι τα όσα εξελίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής στη Λεμεσό και είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του γνωστού επιχειρηματία και πρώην ποδοσφαιρικού παράγοντα Σταύρου Δημοσθένους. Το καλά μελετημένο, οργανωμένο και όπως φαίνεται άρτια εκτελεσμένο σχέδιο των δραστών και των ηθικών αυτουργών, ήθελε πάση θυσία νεκρό τον Σταύρο Δημοσθένους, αγνοώντας ακόμα και τους υποτιθέμενους «κανόνες» του οργανωμένου εγκλήματος. Η ίδια η Αστυνομία, από την πρώτη της επίσημη δήλωση παραδέχεται τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ τα ευρήματα και ο τρόπος δράσης παραπέμπει σε εγκληματική οργάνωση που σχεδίασε και οργάνωσε το συμβόλαιο θανάτου, λαμβάνοντας υπόψη και κάθε λεπτομέρεια. Από τη πρώτη στιγμή, στις έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού συνδράμουν όλα τα Τμήματα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού ενώ έχουν κινητοποιηθεί και υπηρεσίες εκτός της ΑΔΕ Λεμεσού για να συνδράμουν με το δικό τους τρόπο.

Ο 49χρονος, δολοφονήθηκε σε καλοστημένη ενέδρα, λιγότερο από 500 μέτρα από το σπίτι του, μπροστά στα μάτια του 18χρονου γιου του. Ο Δημοσθένους βρισκόταν ως συνοδηγός εντός του πολυτελές οχήματός του, το οποίο οδηγούσε ο μόλις πρόσφατα ενηλικιωμένος γιος του. Η δολοφονία διαπράχθηκε μεταξύ 9:00-9:30 το πρωί, την ώρα που ο Δημοσθένους έφευγε από την οικία του, όντας συνοδηγός. Αυτοκίνητο τύπου βαν τους «έκοψε» το δρόμο και οι δράστες ανοίγοντας τις πίσω πόρτες του εμπορικού οχήματος, ξεκίνησαν να πυροβολούν με αξιοσημείωτη ακρίβεια προς τη θέση του συνοδηγού. Η δολοφονία του Δημοσθένους έχει σοκάρει το παγκύπριο ενώ η είδηση για τον τρόπο δράσης των δραστών κάνει από το πρωί της Παρασκευής και τον γύρω του κόσμου. Η δολοφονία ενός προσώπου του προφίλ του Δημοσθένους αδιαμφησβήτητα ανοίγει μία τεράστια συζήτηση για την δράση του οργανωμένου εγκλήματος πλέον στη Κύπρο και ειδικά στη Λεμεσό, όπου σημειώνοντας ανεπάλληλες σοβαρές εγκληματικές ενέργειες.

Προς το παρών οι έρευνες των αρχών φαίνεται να βρίσκονται στο απόλυτο κενό, χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση ή έστω κάτι χειροπιαστό και όλες οι κινήσεις μέχρι τώρα, εκτός από τυπικές, είναι εκ των υστέρων και καθαρά υποθετικές. Η Αστυνομία κοιτάζει προς όλα τα μέτωπα που είχε δραστηριότητες το θύμα, με όλα τα ζητήματα να είναι στο κάδρο, ενώ ψάχνουν και πιθανές διασυνδέσεις με άλλες εγκληματικές ενέργειες του τελευταίου διαστήματος. Πάντως η δράση των δραστών ήταν πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα και παρά τα κοινά στοιχεία με άλλες εγκληματικές ενέργειες κάποιες κινήσεις των δραστών παραπέμπουν σε «επαγγελματικό» και άρτια οργανωμένο σχέδιο, αφού γνώριζαν κάθε κίνηση του θύματος ενώ μετά το έγκλημα φρόντισαν -όπως όλα δείχνουν- να μην αφήσουν περιθώρια αντίδρασης ή σημάδια της ταυτότητάς τους.

Τρεις σκηνές – Το χρονικό

Μπορεί το σχέδιο της δολοφονίας να είχε συγκεκριμένο τρόπο δράσης, αλλά τα όσα εξελίχθηκαν αμέσως μετά έκαναν την κατάσταση ακόμα πιο πολύπλοκη. Αρχικά, όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, η βασική σκηνή του εγκλήματος διαδραματίστηκε μόλις 500 μέτρα από την οικία του Δημοσθένους στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσας, ακριβώς στο ύψος νεκροταφείου, στην κύρια οδική αρτηρία της περιοχής, την ώρα μάλιστα που στον εν λόγω δρόμο διακινούνται πολλά οχήματα.

Ο Δημοσθένους με τον γιό του, αποχωρώντας από την οικία τους, στα 250 μέτρα στρίβουν δεξιά προς τα κάτω με πορεία προς τον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας. Ακολούθως, ακόμα 200 μέτρα πιο κάτω, στην στροφή, ελαττώνουν ταχύτητα αφού προπορευόμενο όχημα τύπου βαν τους ανακόπτει το δρόμο. Εκεί, οι μέχρι τώρα έρευνες «δείχνουν» ότι άνοιξαν οι πίσω πόρτες του βαν και το αυτοκίνητου του Δημοσθένους δέχθηκε τουλάχιστον 10 πυροβολισμούς, με απόλυτη ακρίβεια προς τη θέση του συνοδηγού. Αν και αποτελεί αντικείμενο των ερευνών, οι ενδείξεις κάνουν λόγο για πυροβόλο όπλο διαμετρήματος 7.62. Από εκεί και πέρα, οι δράστες αποχωρούν προς άγνωστη κατεύθυνση με την Αστυνομία να προσπαθεί να καθορίσει τη διαδρομή τους, μελετώντας δύο σενάρια και αναζητώντας κλειστά κυκλώματα από την περιοχή.

Ο γιος του, προφανώς τρομοκρατημένος, έχοντας δίπλα του τον πατέρα του με πυροβολισμούς στο κεφάλι, συνεχίζει προς τον αυτοκινητόδρομο προκειμένου να τον μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Στον υπεραστικό, στο ύψος του Τσιρείου Σταδίου, το όχημα του Δημοσθένους εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα και ακινητοποιείται στην αριστερά πλευρά του αυτοκινητόδρομου. Ο γιος του θύματος, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και ζητά βοήθεια από διερχόμενο όχημα προκειμένου να μεταφέρει τον πατέρα του στο Νοσοκομείο. Άλλο αυτοκίνητο σταματά για να παράσχει βοήθεια και τους μεταφέρει στο νοσοκομείο, όμως όταν έφτασαν στο Νοσοκομείο ο 49χρονος Δημοσθένους ήταν ήδη νεκρός.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία λαμβάνει πρώτα σήμα για όχημα που καίγεται στην περιοχή Γερμασόγειας, παραπλεύρως του αυτοκινητόδρομου. Τυχαία την ίδια ώρα, το ελικόπτερο της Αστυνομία πετά πάνω από τη Λεμεσό για άσχετη και εντελώς διαφορετική υπόθεση. Τα πρώτα περίπολα κατευθύνονται πρώτα προς τη Γερμασόγεια, ακολούθως στο ακινητοποιημένο όχημα εντός του αυτοκινητόδρομου, ενώ άμεσα οι ανακριτές αντιλαμβάνονται ότι η βασική σκηνή του εγκλήματος ήταν στον Άγιο Αθανάσιο.

Έφυγαν με μοτοσικλέτα – Κλοπιμαίο το βαν

Σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση από πλευράς Αστυνομίας, το εμπορικό όχημα τύπου βαν που χρησιμοποίησαν οι δράστες είναι κλοπιμαίο και είχε δηλωθεί ως τέτοιο στις 4 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία. Από μόνη της η ημερομηνία δήλωσης της κλοπής του οχήματος δείχνει ότι πρόκειται για ένα σχέδιο που χρειάστηκε σημαντικό χρόνο για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί. Το εν λόγω όχημα βρέθηκε να καίγεται λίγο μετά τη δολοφονία στη Γερμασόγεια. Η Αστυνομία, αν και δεν επιβεβαιώνει, φαίνεται να κατέχει συγκεκριμένη μαρτυρία ότι από εκεί οι δράστες, μάλλον δύο, αποχώρησαν με μοτοσυκλέτα μαύρου χρώματος με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.

Μιλώντας στα ΜΜΕ, η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κυριακή Λαμπριανίδου, αναφερόμενη στο γεγονός ότι το έγκλημα σημειώθηκε πρωινή ώρα αναγνώρισε ότι υπάρχει προβληματισμός. «Είναι γεγονός ότι είχαμε εγκληματικές ενέργειες κατά τες πρωινές ώρες και σε ώρες αιχμής. Αυτό φυσικά και προβληματίζει την Αστυνομία Κύπρου. Και να είστε σίγουροι ότι παρακολουθούμε πάρα πολλά πράγματα και προλαβαίνουμε και αρκετές εγκληματικές πράξεις. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή». Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αναβάθμισης του οργανωμένου εγκλήματος στη Λεμεσό, η Εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι η Αστυνομία λαμβάνει μέτρα, «Λαμβάνονται μέτρα και όπως σας έχω πει και νωρίτερα, έχουμε προλάβει και εγκληματικές πράξεις. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το έγκλημα δεν μπορεί καμία αστυνομία σε καμία χώρα του κόσμου να το σταματήσει. Να προβληματίζει όλους. Παίρνουμε μέτρα». Αξίζει να αναφερθεί ότι σε ερώτηση για το αν το θύμα είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του, απάντησε πως «αυτές τις λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας σχολιάσω αυτή τη στιγμή».

Θα μιλήσει η Rolls-Royce;

Εξαιρετικά σημαντικό κλειδί στην υπόθεση, που ίσως καθορίσει και την πορεία εξιχνίασης είναι το πολυτελές όχημα του Δημοσθένους. Πρόκειται για μία υπερπολυτελέστατη Rolls-Royce Spectre, μοντέλο τελευταίας τεχνολογίας που παράχθηκε μόλις το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Τα εν λόγω τύπου οχήματα είναι χειροποίητα και πλήρως custom made και προσαρμόζονται στα θέλω του ιδιοκτήτη τους. Η Αστυνομία είναι πεπεισμένη ότι τα εν λόγω μοντέλα έχουν ενσωματωμένη κάμερα καθώς και άλλα συστήματα ασφαλείας, τα οποία ενεργοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις. Ήδη έχει ζητηθεί τεχνογνωσία από τον κατασκευαστή για να ξεκαθαρίσει τι έχει καταγράψει η λεγόμενη dash cam, που καταγράφει σε βίντεο όλα όσα γίνονται μέσα και έξω από το όχημα, με ένα ιδιαίτερο 3d μοντέλο. Οι ανακριτές αναμένουν άμεσα απάντηση και ευελπιστούν ότι θα έχουν στα χέρια τους ένα σημαντικό τεκμήριο που ίσως οδηγήσει στους δράστες. Πάντως, είναι άξιο απορίας γιατί ένας άνθρωπος του προφίλ του Δημοσθένους δεν είχε αλεξίσφαιρα τζάμια στο όχημά του.