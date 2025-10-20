Καιρός σήμερα: Ήλιος, άνεμοι έως 6 μποφόρ και σκόνη

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά και λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νοτιοδυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά μέτριοι, 4 Μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 Μποφόρ, για να εξασθενίσουν σταδιακά και να καταστούν ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα νότια.

Την Τετάρτη, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο προοδευτικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο μέχρι την Τετάρτη και μικρή πτώση την Πέμπτη, για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά ή και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.