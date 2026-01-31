Οδηγοί προσοχή: Ομίχλη και έντονη βροχόπτωση σε περιοχές του Τροόδους - Ολισθηροί οι δρόμοι

Έντονη βροχόπτωση και πυκνή ομίχλη στις περιοχές του Τροόδους επηρεάζουν το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία γύρω στις 9.00 το πρωί του Σαββάτου, με την Αστυνομία να συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων.

Οι δρόμοι στο Τρόοδος είναι ανοικτοί για όλα τα οχήματα, ωστόσο λόγω της έντονης βροχόπτωσης και της πυκνής ομίχλης που επικρατεί, οι δρόμοι είναι ολισθηροί και η ορατότητα είναι επικίνδυνα περιορισμένη.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στην περιοχή του Τροόδους για έλεγχο του οδικού δικτύου και παροχή βοήθειας, ειδικότερα σε σημεία όπου εντοπίζεται πτώση χώματος και πετρών, καθώς και συσσώρευση νερού.

Οι οδηγοί οχημάτων καλούνται να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα, να έχουν τα φώτα πορείας του οχήματός τους αναμμένα και να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί σε σημεία όπου παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα.