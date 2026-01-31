Εξαφάνιση εκρηκτικών ΤΝΤ: Σε εξέλιξη οι έρευνες Αστυνομίας και Εθνικής Φρουράς - Ενδεχόμενο η κλοπή

Συνεχίζονται οι έρευνες για το σοβαρό ζήτημα που προέκυψε με την εξαφάνιση 13,6 κιλών εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ κατά τη διάρκεια άσκησης του Μηχανικού στο πεδίο βολής Καλού Χωριού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας Χρίστος Πιερή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, πως οι έρευνες για την υπόθεση, στις οποίες συμμετέχει και η Αστυνομία, συνεχίζονται, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οτιδήποτε ανακοινώσιμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε άσκηση της Εθνικής Φρουράς στο πεδίο Βολής Καλού Χωριού, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε πως αναμενόμενη έκρηξη δεν πραγματοποιήθηκε. Μετά την προβλεπόμενη αναμονή ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι τα εκρηκτικά απουσίαζαν και εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτά να κλάπηκαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ