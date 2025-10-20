Απεβίωσε ο Κωστάκης Λευκαρίτης σε ηλικία 82 ετών - Λίγα λόγια για την πορεία του

Απεβίωσε, σήμερα, 20 Οκτωβρίου 2025, ο Κωστάκης Ν. Λευκαρίτη, σε ηλικία 82 ετών. Την είδηση θανάτου του γνωστοποίησαν, πριν από λίγο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Petrolina (Holdings) Public Limited και ο Όμιλος Εταιρειών Αδελφοί Λευκαρίτη, αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη τον Εκτελεστικό Προέδρο.

Ο Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης, υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα του κυπριακού επιχειρηματικού κόσμου, με πολυετή και αφοσιωμένη προσφορά στον Όμιλο Πετρολίνα και στον Όμιλο Εταιρειών Αδελφοί Λευκαρίτη.

Η ηγεσία, η διορατικότητα και οι αξίες του αποτέλεσαν θεμέλιο για την ανάπτυξη και την πρόοδο των Εταιρειών και αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον επιχειρηματικό και κοινωνικό χώρο της Κύπρου.

Ο Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης διακρίθηκε για τη διεθνή του δράση ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Παγκόσμιου Προξενικού Σώματος (FICAC) και Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Ζάμβιας στην Κύπρο, προάγοντας με συνέπεια τις αξίες της συνεργασίας, της διπλωματίας και του αμοιβαίου σεβασμού.

Η προσφορά του επεκτάθηκε και στον αθλητισμό, όπου υπήρξε σταθερός υποστηρικτής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Απόλλωνα Λεμεσού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση και την πρόοδο του σωματείου.

Διετέλεσε μεταξύ άλλων:

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ)

Μέλος του Ημικρατικού Συμβουλίου των Δανειστικών Επιτροπών (διορίστηκε από την Κυπριακή Κυβέρνηση)

Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Λεμεσού

Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Λεμεσού

Ο Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης ήταν παντρεμένος με την Έλενα Λευκαρίτη με την οποία απέκτησαν δύο θυγατέρες, τη Λούλα και τη Μαρίνα και τέσσερα εγγόνια.

Η ζωή και η πορεία του Κωστάκη Ν. Λευκαρίτη αντικατοπτρίζουν την αφοσίωση στην πρόοδο, την υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και το όραμα για ένα καλύτερο μέλλον. Το έργο, οι αξίες και η παρακαταθήκη του θα συνεχίσουν να εμπνέουν και να καθοδηγούν τις επόμενες γενιές.